Vuelven a aumentar casos de covid con 77 este miércoles

Diego López Bernal

Los casos de covid-19 volvieron aumentar este miércoles 28 de septiembre al reportar 77 en las últimas 24 horas; el aumento se da desde el mínimo que alcanzó el lunes, con tan solo seis contagios, pero el martes se confirmaron 47 y finalmente este día se incrementó en 30, lo que rompe las expectativas generadas al inicio de la semana.

La mayoría de los casos se presentaron en esta ocasión en la zona conurbada del sur, lo que le valió volver al color naranja en el semáforo epidemiológico que determina la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST); apenas el martes Ciudad Madero y Altamira habían cambiado a color amarillo.

En esta zona metropolitana del sur se dieron un total de 40 casos, liderando la estadística Tampico, con 22, seguido de Altamira, con once, mientras Madero aportó siete, misma cantidad que Ciudad Victoria, que la víspera tuvo diez.

El resto de los positivos en Tamaulipas se dio de la siguiente manera: once en Soto la Marina, cinco en Reynosa, con tres los municipios de Nuevo Laredo, Río Bravo y Matamoros, mientras que Miguel Alemán tuvo dos y cierran la cuenta con uno cada uno El Mante, Aldama y Padilla.

Al confirmar estos 77 nuevos casos de covid-19, la SST advirtió que la pandemia sigue activa e insistió en no relajar las medidas preventivas y completar el esquema de vacunación, así como buscar atención médica inmediata y aislarse ante síntomas como fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto o del olfato, opresión en el pecho, dolor de garganta y de cabeza, molestias y diarrea.

Con los 77 contagios de este miércoles el acumulado de la pandemia en Tamaulipas llegó a 178 mil 278, con 169 mil 564 recuperados y al no reportar decesos en las últimas 24 horas el total se mantiene en ocho mil 019; el semáforo estatal continúa en verde.