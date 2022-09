AMLO revela que hay 20 empresas sin pagar impuestos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tiene una lista de 20 grandes empresas que se rezagaron en el pago de impuestos por 100 mil millones de pesos, por lo que se reunirá con ellos y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para encontrar un arreglo.

En su conferencia matutina, AMLO aconsejó a los deudores cumplir con sus responsabilidades y evitar el uso de argucias legales o triquiñuelas porque la defraudación fiscal ya tiene repercusiones de carácter penal.

“Vamos a hacer una revisión, en algunos casos es porque no se habían terminado auditorías, no se les había notificado, necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo, para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda, no endeudar al país y hasta ahora vamos bien. Los 20 deben ser como unos 100 mil millones… es bastante”, apuntó.

AMLO añadió que la semana próxima tiene una reunión con todo el equipo del órgano fiscalizador, porque el martes pasado “me vio la directora del SAT con el director de los grandes contribuyentes y me dieron a conocer una lista de quienes se están rezagando, ahora hay como unos 20 o 30 que no pagan, que deben. Son empresas nacionales y también extranjeras. Vamos a hacer una revisión”, dijo.

En ese sentido, informó que se está buscando un acuerdo sobre el pago de impuestos pendiente que tienen las empresas de Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, por lo que se lleva a cabo una revisión del caso.

“Esto ya se está trabajando, lo de Salinas Pliego se está buscando un acuerdo, se hace una revisión general. Ya hay en efecto cosas juzgadas, es decir, ya la Corte resolvió; sin embargo, hay otros, y lo que se busca es llegar a un acuerdo sin que haya ninguna imposición, sin autoritarismo, buscando la conciliación, y así lo hemos hecho en otros casos, casi en todos, nos hemos reunido o se han reunido del SAT con grandes empresas, con bancos, y se llega al acuerdo, va a ser lo mismo”, comentó AMLO.

La semana pasada la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó que el conglomerado de medios de comunicación TV Azteca, subsidiaria de Grupo Salinas, debe pagar al Sistema de Administración Tributaria más de 2 mil 600 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Con información de: telediario.mx