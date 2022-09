Sin visos del fin de la pandemia; confirman 38 casos este jueves

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

La pandemia del covid-19 se resiste a salir de territorio tamaulipeco y aunque tuvo un descenso respecto a la jornada previa, los 38 casos de este jueves 29 de septiembre son suficientes para reiterar el llamado de autoridades y medios de comunicación a seguir las medidas de prevención.

El informe diario de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) revela que este día se registraron 39 menos que el anterior, con lo que el acumulado de contagios de toda la pandemia llegó a 178 mil 316 en toda la entidad, con 169 mil 564 recuperados y la cifra de decesos se mantuvo en ocho mil 019.

Los municipios con mayor cantidad de positivos fueron Tampico, con once, Reynosa y Ciudad Madero, con seis cada uno, en tanto que Matamoros registró cinco, la Capital del Estado cuatro y Nuevo Laredo tres; con un solo caso los municipios de Soto la Marina, Altamira y El Mante.

Ante este panorama de no alcanzar un solo día sin nuevos casos, la SST reiteró el llamado a utilizar cubrebocas, lavarse las manos de diez a 20 veces por día o utilizar alcohol gel, mantener una distancia mínima de dos metros con otras personas y completar el esquema de vacunación anticovid.

Sobre el semáforo epidemiológico, los municipios de Llera y Padilla dejaron el color rojo para pasar a naranja y a amarillo, respectivamente, en tanto que Soto la Marina es el único en rojo, condición en la que fue colocada este día pues la víspera estaba en naranja.

En este último color, además de Llera, se encuentran los municipios Tampico, Madero, Altamira y Aldama mientras que en amarillo están El Mante y Abasolo, además de Padilla, como antes se mencionó.

La condición para que Tamaulipas continúe en el semáforo estatal en verde es extremar las medidas de prevención, advierte la SST en su informe, por lo que además pidió evitar salidas no esenciales y atender las medidas de seguridad sanitaria tanto en fiestas, reuniones sociales, espacios cerrados y sitios aglomerados, ya que representan la principal forma de contagio.