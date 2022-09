Toma de protesta de Américo será en un marco de respeto: Moyo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Luego de la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre la impugnación del PAN en relación a la elección del 5 de junio, el Diputado Félix García señaló que luego de no haberles favorecido el fallo, se actuará con civilidad política y respeto en lo que relativo a la toma de protesta del Gobernador electo en Tamaulipas.

“Se tomará protesta en términos constitucionales al Gobernador electo Américo Villarreal, al ser anfitriones, en la legislatura se ha generado lo necesario para este evento que debe llevarse de manera respetuosa, ordenada, con civilidad política por parte de todos los involucrados”, puntualizó.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, refirió que se trata de un acto solemne, que se llevará a cabo el próximo sábado primero de octubre a las 9 de la mañana en el Recinto Legislativo, donde además se da inicio al segundo año de ejercicio constitucional de la Legislatura 65, por lo que no hay asuntos agendados para desahogar este sábado.

“No hay más temas y la idea es cumplir la formalidad, pues no deja de ser un evento que con civilidad, respeto e importancia que conlleva. Seremos respetuosos de esta decisión, si bien es cierto hubo un resultado, nosotros tenemos que estar atentos del Poder Ejecutivo y su gabinete”, agregó.

Resaltó que se requiere de estar vigilantes de las acciones que traiga consigo la nueva administración, ya que, de acuerdo a los resultados importantes en Tamaulipas como es el tema de seguridad, deberán constatar que se mantengan esas políticas públicas que han generado buenos resultados.

Entre otros temas, mencionó que no serán un obstáculo para que le vaya bien a la ciudadanía tamaulipeca, pero recalcó la importancia de que se mantengan los logros alcanzados por la administración que concluye emanada de su partido Acción Nacional.