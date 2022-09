Toño Mauri vuelve a contagiarse de Covid- 19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Toño Mauri brindó una entrevista exclusiva a la periodista María Luisa Valdés Doria, donde habló sobre su estado de salud luego de que anunciara que se volvió a contagiar de Covid-19.

“De verdad no te puedes confiar, bajar la guardia, la gente no se debe confiar y decir que no pasa nada, sigue ahí, ya muchos no se ponen el tapabocas… y mira que me cuido mucho, no me quito el tapabocas para nada”, mencionó el actor que sospechó que su estado de salud no era el óptimo cuando comenzó a tener temperatura.

“Me empecé a sentir mal, primero como sinusitis, una gripa, pero cuando ya me dio temperatura, me hice la prueba y salió positivo, y de plano ya no salí del hotel, porque sí me sentí mal”, puntualizó.

De acuerdo con el famoso, ya son los últimos días con la enfermedad y ha salido adelante gracias a que los doctores que lo atendieron en su trasplante, son los mismos que lo están checando ahora.

“El martes me pusieron unos monocro imanes, que son como defensas que me ponen, para poder combatir el Covid, y como con mi trasplante tengo que ponerme algo para reforzarse y poder luchar con el virus y la verdad si me ayudó, me siento mucho mejor”, aseguró.

Toño Mauri recordó que, durante un viaje a Dallas, empezó a presentar temperatura y dolor de cabeza.

“Llevo más de una semana, me fui a Dallas y luego a Las Vegas. Desde Dallas me sentía incómodo con cuerpo cortado, pero ya llegando a Las Vegas, la temperatura, dolor de cabeza, cuerpo cortado, y después me fui a Miami y aquí en mi casa ya… pero te digo la verdad, nunca pensé que fuera Covid”, dijo el actor.

Con información de: telediario.mx