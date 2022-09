Va Sierra… ootra vez por la Sección 51

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Al asegurar que cuenta con el respaldo de los secretarios generales de los centros de trabajo, así como no estar imposibilitado para participar, Adolfo Sierra Medina anunció este jueves que buscará reelegirse al frente de la Sección 51 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa)

El actual dirigente de los empleados sindicalizados con plaza federal, reconoció que es el séptimo proceso electoral en que participa, sin embargo dijo que se trata de un antecedente que de ninguna forma contraviene los requisitos que establece la convocatoria.

“Buscaré la reelección porque previo a mi decisión, llevamos a cabo un pleno del comité con la presencia de todos los secretarios generales de los centros de trabajo de todo el estado, obteniendo el consentimiento de todos de manera unánime para nuevamente presentar la candidatura”, comentó.

En su historial sindical, Sierra Medina ha dirigido durante 12 años la Sección 51 del Sntsa que agrupa alrededor de seis mil trabajadores, sin embargo ha participado en cinco procesos internos de los cuales solo ha perdido uno, habiéndose registrado para una sexta elección.

En este contexto el dirigente comentó que la decisión de participar no violenta los estatutos ni en este caso la convocatoria, además de cumplir con los requisitos que en la misma se establecen.

“La convocatoria es abierta, es decir que no hay trabas ni candados de ningún tipo, por lo que todos los que podamos cumplir con los requisitos que marca podrán registrarse y participar para la elección”, apuntó.

Finalmente Sierra Medina mencionó que la elección se realizará el lunes 17 de octubre, sin embargo tendrán que esperar a que se valide el registro de su candidatura, antes de comenzar con el proselitismo.