Leonardo García sin interés en herencia de Andrés García

El actor mexicano Leonardo García declaró que no le interesa la herencia que su padre, Andrés García, pueda darle, ya que el galán de telenovelas de 81 años ha cambiado de beneficiario en varias ocasiones.

“Un día dice que sí, un día dice que no; la herencia es para uno, la herencia es para otro. A mí no me importa, yo tengo mis cosas y yo estoy enfocado en mi trabajo. Si él quiere, aquí estamos”, comentó.

Por otra parte, Leonardo García reveló que, tras distanciarse de su padre Andrés García por la controversial personalidad del actor. Siempre va a poner en práctica aquello que le resultó útil para su desarrollo.

“Su carácter fue muy fuerte, pero hubo cosas bonitas qué aprender […] Bendiciones, jefe y que te recuperes. Siempre lo mejor”, declaró.

Además de recalcar que no tiene interés en la herencia de Andrés García, Leonardo García explicó que en ocasiones platica con su padre para saber sobre su estado de salud, pese a los conflictos que puedan tener.