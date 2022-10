Evade fiscal pregunta sobre su renuncia: “Hay mucho trabajo por hacer”, dice

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Irving Barrios Mojica, fiscal general de justicia del estado, se negó a precisar si planea renunciar al cargo.

“Hay mucho trabajo por hacer”, dijo ante la pregunta de si dejará la titularidad de la instancia de procuración de justicia, y se limitó señalar que, tiene “toda la disposición para trabajar con el gobernador, Américo Villarreal Anaya”.

A pesar de la insistencia de los reporteros, el michoacano, evadió la pregunta y refirió que el inicio de otra administración estatal es una nueva etapa para la procuración de justicia.

—¿Va renunciar o no va renunciar?

—“Hay mucho trabajo aún que hacer en la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas”.

El fiscal fue entrevistado antes de ingresar al Congreso del Estado, para presenciar la toma de protesta del nuevo gobernador de Tamaulipas.

Su llegada ocurrió apenas unos minutos antes de que había ingresado al recinto legislativo, Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Investigación Financiera, quien recientemente hizo señalamientos en su contra por las acciones que se emprendieron desde la Fiscalía contra algunos actores políticos de Morena, por órdenes del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

“Nosotros somos una Fiscalía autónoma e independiente y por lo tanto estamos alejados de cualquier manifestación política”, señaló después de conocer que la presencia de Nieto en el mismo Congreso del Estado.

“Yo no tengo ninguna manifestación que hacer al respecto, (de los señalamientos en su contra), por lo mismo que fue un tema de contexto político, donde nosotros como fiscalía estamos alejados” mencionó.

Sobre las nuevas facultades que tiene la Fiscalía, informó que una se encuentra dentro del periodo otorgado en las reformas de 180 días para hacer una serie de traslados administrativos y la revisión de los controles de confianza de los funcionarios.

Mientras tanto, la facultad operativa del C5 ya se encuentra