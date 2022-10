“Gobernaré para todos”, promete Américo Villarreal

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Luego de rendir protesta, ante el Congreso del Estado, como gobernador constitucional, Américo Villarreal Anaya, ratificó su compromiso de gobernar para todos, dejando atrás las viejas formas de hacer política, que no cumplieron con las exigencias de la sociedad tamaulipeca.

“Desde este recinto ratifico mi compromiso de gobernar para todos y todas. Porque este proyecto humanista es para la inclusión, dejando atrás viejas formas de hacer política que no cumplieron con las exigencias de la sociedad tamaulipeca”, dijo en sesión solemne del Pleno legislativo, realizada a las 9:30 horas de la mañana de este sábado, en la que quedó investido formalmente como mandatario de Tamaulipas, por el periodo 2022-2028.

Flanqueado por la presidenta de la mesa directiva, la diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos; del secretario de gobernación y representante del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Hernández; y del presidente del Poder Judicial del Estado, David Cerda Zúñiga, en medio de gritos de “gobernador, gobernador, gobernador”, dijo que, “hoy llega al estado el gobierno de la transformación, que fue elegido democráticamente el cinco de junio”.

Prometió que no defraudará a los tamaulipecos, porque el suyo será un gobierno que tendrá como ideales, el no mentir, no robar y no traicionar.

“Tengo la firme convicción de que , si es posible gobernar para servir y ayudar a los demás. Mis ideales son claros: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Estos serán los grandes pilares de mi administración y los que habrán de diferenciarnos”.

Villarreal Anaya aseguró que, su gobierno será cercano a la gente para dar respuesta eficaz a los problemas de la gente, por lo que su prioridad

serán los más pobres, los más vulnerables, los últimos de la fila.

A los diputados les ofreció su disposición para construir consensos y con ello allanar el camino hacia un mejor Tamaulipas, y los convocó a enriquecer el proyecto del cambio.

“Trabajemos a favor del pueblo. Esa es la convocatoria que, desde este primer momento hago cordial y sinceramente a esta soberanía, para que con altura en el debate parlamentario, con la exposición libre y respetuosa de sus ideas, puedan enriquecer este proyecto de cambio” les dijo.

Y abundó: “Más que permanecer en nuestras posibles diferencias, legitimas y respetables, tengamos presentes que nos debemos al pueblo. Las puertas de la colaboración están abiertas para todo aquel que desee el cambio verdadero en nuestra tierra. Iniciemos unidos el cambio que la sociedad nos ha pedido”.

A la toma de protesta de Villarreal Anaya, acudieron también, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; y los gobernadores, Cuitláhuac García, de Veracruz, y Samuel García, de Nuevo León, entre otros.