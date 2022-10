Kenia Os preocupó a sus seguidores

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El día de ayer, la cantante Kenia Os alarmó a sus millones de seguidores en Instagram debido a que sufrió una lesión.

En su historia temporal informó que se estaba trasladando hacia un hospital y mostró su barbilla con sangre.

En la InstaStorie se pudo leer “Gente, vamos camino al hospital, me acabo de desmayar y me pegué contra el suelo con mi boca, me siento estable”.

En su foto, explicó que se le reventó la piel del labio y se fracturó una carilla dental. “Me están haciendo estudios de corazón y sangre. Gracias por todas sus bonitas vibras”, escribió la famosa.

Horas antes del incidente, la joven cantante estaba promocionando su nueva canción, Mía Mía. Las historias anteriores a la lesión fueron videos de su transmisión donde estrenó el tema, las reacciones de su público y el anuncio de la plataforma Spotify.

En su segundo mensaje, Kenia Os dejó en claro que a pesar de su situación médica, se sentía muy orgullosa por el lanzamiento reciente.

“Por Mía Mía dentro de todo esto estoy muy feliz por la song, malas energías aléjense de mí, después les cuento más. De momento estoy estable y me siento mejor”, mencionó.

Aunque en la historia las personas no pueden comentar, su imagen fue replicada en diversas redes sociales, por lo que sus fans tuvieron oportunidad de enviarle mensajes de ánimo a la cantante.

“¡Ay no!, pobrecita”, “Dios mio, estoy llorando”, “Ojalá esté bien” y “Cada que saca canción se cae, pobre bebé”, son algunos de los comentarios de sus fans.

Aunque este último comentario hizo referencia a una aparente preocupación, también hubo muchas personas que tundieron a la influencer por aparentemente “querer llamar la atención”.

Las polémicas y controversias han rodeado a Kenia Os desde el principio de su carrera, pues durante un tiempo colaboró con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza en un “team”, pero las cosas terminaron mal entre ellos.

En general, la mayoría de sus admiradores, también conocidos como ‘keninis’ se dijeron preocupados e incluso llamaron a reproducir el nuevo sencillo de Kenia Os para darle más apoyo, como es su costumbre.

https://www.instagram.com/reel/CjHPr3cg2zB/?utm_source=ig_embed&ig_rid=96d28fea-3fef-4fa1-9a85-55f267ba143d

Con información de: infobae.com