Alerta: Nueva forma de fraude en ventas en línea

Diego López Bernal

Al continuar con su trabajo de prevención del delito, la Policía Cibernética de Tamaulipas emitió esta semana una alerta por una nueva forma de fraude con el uso de aplicaciones de mensajería virtual, pero haciendo uso también de servicios físicos como DiDi y Uber, que dan mayor credibilidad.

La advertencia va dirigida a comerciantes en línea, quienes se ven expuestos ante esta nueva modalidad de quitarles recursos por parte de los delincuentes, con la supuesta compra de sus productos.

“¡Advertencia! Para contrarrestar las acciones ilícitas y evitar convertirse en víctimas de la delincuencia hacemos de su conocimiento de una nueva forma de hacer fraude”, escribió la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) antes de proceder al detalle del modo de operar de los delincuentes cibernéticos.

“Con el propósito de inhibir los actos delictivos a través de la difusión de nuevos modos de operación de los ciberdelincuentes y recomendaciones para prevenir”, el mensaje explica la forma en que han caído víctimas algunas personas.

Primeramente se advierte que “el engaño es al vendedor; utilizan perfiles falsos en las redes sociales haciéndole creer que le van a comprar el producto a través de una trasferencia, ya que no pueden hacerlo de forma presencial porque son personas muy ocupadas, tratando de generar empatía”.

Y continúa: “Asimismo, aprovechan los nuevos servicios de envíos de paquetería, por ejemplo Uber o DiDi; mandando un servicio pagado por ellos para recoger el producto”, lo cual le da mayor credibilidad a los defraudadores virtuales.

Por último, la Policía Estatal alerta que “la supuesta transferencia es enviada hasta que llega el servicio para generarte una presión, no esperes a verificar el pago y entregues el producto. Ahí te conviertes en víctima de fraude”.

Ante ello, los expertos en seguridad digital emiten las siguientes recomendaciones: 1. Siempre verifica la transferencia con tu banco, no entregues tu producto sin tener la certeza del pago. 2. Cuando no obtiene éxito el delincuente de su objetivo se frustra y trata de intimidar a través de amenazas, no lo permitas, ignora, toma captura, denuncia y bloquea. 3. Utiliza plataformas seguras de compra-venta.

Por último, al Policía Cibernética recuerda a las posibles víctimas que pueden solicitar apoyo al número de emergencias 911 y hacer denuncias anónimas al 089. Así que ya lo sabes, evita caer en el engaño y perder tu inversión con delincuentes cibernéticos.