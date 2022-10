Sigue la ola de covid y arroja 31 casos nuevos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Aunque no se presentaron decesos por lamentar, además de que hubo una reducción, el reporte diario de contagios de covid-19 arrojó 31 en toda la entidad en las últimas 24 horas, diez menos que la víspera.

De nueva cuenta Tampico se mantiene como la ciudad con mayor cantidad de casos; en este inicio de semana laboral el puerto arrojó un total de 17 positivos, y los municipios que integran la zona conurbada del sur también contribuyeron a la ola de contagios, con ocho en Ciudad Madero y dos en Altamira.

Los 41 casos de este lunes se complementan con tres en Ciudad Victoria y uno en Reynosa, situación que lleva al acumulado a los 178 mil 444, con 169 mil 884 recuperados y la cifra de fallecimientos continúa en ocho mil 019 por un día más.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), ahora a cargo de Vicente Joel Hernández Navarro, convocó a “a la sociedad a sumar esfuerzos con el gobernador Américo Villarreal Anaya para hacer frente a las enfermedades, superar los retos en materia de salud y lograr mayores niveles de bienestar para todos”.

En esta ocasión los municipios tamaulipecos sí presentaron variación en el semáforo epidemiológico pues Jiménez y San Fernando dejaron el color verde, aunque no presentaron casos este lunes tres de octubre, mientras que Altamira, que sí se mantiene en la ola de contagios, dejó el naranja para ubicarse en amarillo.

Otra aparente inconsistencia es que el único municipio en rojo, Soto la Marina, no ha presentado casos en esta semana, mientras que Tampico sigue en naranja, acumulando durante el domingo y el lunes 38 contagios.

Los otros municipios que están en color naranja son Llera, Aldama y Ciudad Madero, en tanto que en amarillo continúan Güémez y El Mante, para dejar el semáforo estatal en color verde, al igual que el nacional.