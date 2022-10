Va PRI otra vez por Fondo de Capitalidad

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

La diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, informó que presentará una nueva iniciativa para crear el Fondo de Capitalidad que le garantice a Victoria recursos presupuestales extraordinarios.

“El Fondo siempre lo hemos promovido los del PRI. Estoy trabajando en el proyecto. Espero que haya apoyo de todos los compañeros” señaló.

Dijo que la nueva iniciativa debe ir bien estructurada y fundamentada, porque la que fue presentada anteriormente llevaba muchas deficiencias. Traía muchas lagunas en materia de fiscalización” mencionó.

Además, no llevaba un estudio de impacto económico para señalar de dónde se obtendrían los recursos presupuestales que integrarían el Fondo.

Cárdenas precisó que, el Fondo de Capitalidad es necesario porque las necesidades de Victoria son muchas y su presupuesto muy limitado.

“Queremos que, el año próximo al menos se mantengan los 300 millones de pesos extraordinarios que el gobierno del estado destinó en Victoria, aplicados en pavimentación, alumbrado y banquetas” mencionó.

Como se recordará, en marzo del 2022, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, vetó el Fondo de Capitalidad para Victoria, que, a propuesta de Morena, previamente había sido aprobado por el Pleno legislativo, el cual le garantizaba a la capital del estado alrededor de 650 millones de pesos extras cada año.

Aunque la bancada morenista intentó evitar el veto, los votos no le alcanzaron para ello.

El gobernador, Cabeza de Vaca, argumentó que el decreto legislativo no precisaba de dónde saldrían los recursos para implementar el Fondo.

Diputados del PAN consideran que, ahora que Morena gobierna el estado, el Fondo de Capitalidad deberá ser una realidad.

“Ellos (los diputados de Morena), son los que más insistían en el Fondo de Capitalidad, por lo que ahora tienen todo para aprobarlo” refirieron.