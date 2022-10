Propone Ale Cárdenas incorporar en la ley la Violencia Vicaria

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

El Congreso del Estado analizará una iniciativa de decreto presentada por la diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, para incorporar en la ley la modalidad de violencia vicaria, que es aquella a la que recurren los hombres para causar daño emocional a su pareja a través de los hijos.

La acción legislativa, que fue turnada a comisiones para ser dictaminada, consiste en adicionar la fracción VII al artículo 3 de la Ley de Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Tamaulipas; y el artículo 8 sexies a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

De esa manera, en ambos ordenamientos normativos se establecerá que la violencia vicaria “Es la utilización que hace por sí mismo o por interpósita persona, el padre, ex esposo, ex pareja, o quien haya tenido una relación sentimental o sexual con la madre, utilizando a los hijos y las hijas para causar daño, dolor, angustia o cualquier tipo de afectación a la madre”.

Cárdenas Castillejos detalló que, este tipo de violencia se puede presentar cuando el padre, ex esposo, ex pareja, o quien haya tenido una relación sentimental o sexual con la madre ejerce violencia o acciones contra sus hijas e hijos.

El objetivo del agresor es el control y el dominio sobre la mujer, en un alarde máximo de posesión en una relación de poder que se sustenta en la desigualdad.

“Este es un tema muy importante para las mujeres de Tamaulipas, para sus hijas e hijos. Los individuos que cometen este tipo de violencia buscan el control y dominio sobre la mujer, como si la mujer fuera de su propiedad, es decir, como si las mujeres fuéramos objetos o cosas, y no seres humanos” detalló.

Y añadió: “Tomemos conciencia de que cuando el padre, ex esposo, ex pareja, o quien haya tenido una relación sentimental o sexual con la madre, amenaza a una mujer con quitarle a sus hijas o hijos está dando signos claros de violencia vicaria. Dichas amenazas que repercuten en las hijas o hijos deben deponemos en alerta inmediata. La protección a las víctimas de violencia de género no solo es un derecho para ellas, sino una obligación del Estado garantizárselas, reconociendo que un maltratador y violento no puede ser buena influencia para los hijos” indicó.

La reforma es importante, dijo, porque en Tamaulipas existen poco más de un millón 791 mil mujeres, con el añadido de que 137 mil 237 son madres solteras o separadas, lo que les convierte en potenciales víctimas de violencia vicaria.