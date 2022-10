Toca a Conagua ordenar trasvase: Carlos Fernández

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Redacción ED

Ciudad Madero, Tam.- La incertidumbre por la falta de agua ha polarizado la discusión por el trasvase de la presa el Cuchillo hacia la Marte R. Gómez, sin embargo, la decisión no recae en los gobiernos de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, sino en el Gobierno Federal a través de la Conagua.

El diputado local Carlos Fernández pidió a la nueva administración estatal garantizar el cumplimiento del acuerdo que data desde 1996, que si las condiciones se mantienen en octubre, tendría que realizarse durante el mes de noviembre.

“Entiendo que en el Estado de Nuevo León diferentes bancadas han ejercido presión sobre el Gobernador (Samuel García) para que cancele o no lleve a cabo este acuerdo (…) él comentó que hoy se encontraba la presa del Cuchillo en condiciones de continuar con el trasvase y también dijo muy claramente que esto dependía del Gobierno Federal específicamente de la Conagua”, aseguró.

Recalcó que pese a las diferentes opiniones, se trata de cumplir con un acuerdo que no es reciente, y deberá ser la Conagua la que revise las condiciones de ambas presas para determinar si existen las condiciones para que se cumpla con esta obligación, pese a los comentarios de diferentes actores políticos.

“Lo más importante es tener muy claro que esto le corresponde directamente a la Conagua, ellos decidirán con base en los criterios que marca el convenio, y si algo se tiene que renegociar, que siempre sea en beneficio de quienes están clamando que este trasvase se realice, que es el campo tamaulipeco, más de 3,700 familias más de 70,000 hectáreas que se verían dañadas en dado caso que esto no se llegue a realizar”.

Dijo que son aproximadamente 180 millones de metros cúbicos los que deben enviarse desde Nuevo León, “siempre y cuando se cumplan con las condiciones de niveles que marca el convenio tanto de la presa El Cuchillo, como de la presa Marte R. Gómez que hasta el día de hoy se cumplen”.

“Lo que nosotros pedimos es al titular del Ejecutivo Estatal de Tamaulipas que realice las acciones necesarias, de manera muy respetuosa, para que nos pueda garantizar a los tamaulipecos que ese trasvase de agua se vaya dar”.

El convenio estipula que si la presa El Cuchillo tiene un volumen superior a 315 millones de metros cúbicos y la Marte R. Gómez tiene almacenados menos de 700 millones de metros cúbicos, se debe enviar agua.