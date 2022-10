Agradece AMLO a senadores aprobaran que Fuerzas Armadas continúen en seguridad pública

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, agradeció a los senadores que la aprobación de la iniciativa que permite a los Fuerzas Armadas mantenerse en labores de seguridad pública hasta el año 2028.

El mandatario mexicano detalló que esta iniciativa tiene que ver con la seguridad y protección de los mexicanos, además de que resaltó que los senadores “hicieron a un lado la politiquería”.

“Aprovecho para agradecerle muchos a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó al reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional, y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública”, dijo.

“Ahora no solo va a estar en la Constitución, porque esta iniciativa regresa a la Cámara de Diputados, pero estoy seguro de que no va a haber problemas, porque donde había más resistencia y menos votos, era en el Senado, porque no es una reforma a una ley, es una reforma Constitucional y requiere de las dos terceras partes de la votación”, señaló.

“Les agradezco a los legisladores su apoyo, porque esto tiene que ver con la seguridad pública, es proteger a los ciudadanos, aún cuando nosotros estamos sosteniendo la estrategia e n atender las causas e la violencia a partir de que la paz es fruto de la justicia”, indicó.

Apuntó su confianza hacia las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, con el respeto a los derechos humanos.

“Les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque ahora prevalece una concepción distinta acerca del respeto absoluto a los derechos humanos, yo diría que no siempre fue culpa de ellos la violación de los derechos humanos, más bien reitero de que las Fuerzas Armadas recibían órdenes de autoridades civiles”, puntualizó.

Con 87 votos a favor y 40 en contra, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional respaldada por el presidente López Obrador que mantiene a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

El dictamen aprobado por los senadores se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados.

Con la aprobación se modifican el artículo quinto transitorio del decreto por el que se creó la Guardia Nacional en marzo de 2019 para que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad pública hasta 2028 y no hasta 2024, como originalmente se aprobó.

Esta reforma establece que se etiquetarán recursos para las policías estatales y municipales a partir de 2023 y se crea una comisión bicameral que hará la evaluación y seguimiento de las actividades de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, entre otros.

Esto usando criterios más objetivos con indicadores cuantificables y verificables, así como la comparecencia del gabinete de seguridad y la entrega de informes semestrales.

La aprobación ocurrió tras un ríspido y largo debate, que transcurrió entre fuertes discusiones y descalificaciones de los senadores opositores, en especial del conservador Partido Acción Nacional (PAN), y los del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente López Obrador.

Con información de: lopezdoriga.com

El presidente López Obrador agradeció a senadores por la aprobación ayer de la reforma sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas, hasta 2028, en labores de seguridad.



La medida significa "proteger a los ciudadanos", señaló.



Más, en: https://t.co/QdQEEvqLMi pic.twitter.com/iLvTyEczZ0 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 5, 2022