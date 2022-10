Joven desentierra cápsula del tiempo y encuentra dinero

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La suerte de ver una cápsula del tiempo no solamente ocurre en las películas, en la mayoría de las veces forman parte de proyectos escolares como en la siguiente historia, pues un joven desenterró su cápsula 10 años después y lo que encontró fue sorprendente.

El joven narra a través de un video de TikTok que estaba ansioso por conocer lo que contenían cada una de las cartas de sus compañeros de generación, quienes hace 10 años las guardaron en una cápsula del tiempo como parte de un proyecto escolar en el que estaban incluidos 45 compañeros.

Este joven decidió acudir puntualmente a la cita que se estipuló cuando se enterró la cápsula del tiempo, sin embargo, fue el único, pues ninguno de sus compañeros de preparatoria asistió, así que él solo desenterró esta pieza.

“Este fue un proyecto que nos dejó la maestra de inglés, por lo que teníamos que escribir cómo nos veíamos en 10 años y a mí me parece muy bien el tiempo”, compartió en su video.

Explicó que él avisó a los demás el día de la cita, “yo les avise que la fecha para abrir la cápsula del tiempo estaba cerca de llegar, sin embargo, nadie me hizo caso y el mero día, solo fui yo, no sé si fue falta de interés o ya no se acuerdan”.

Posteriormente, el joven publicó otro video donde comienza a sacar cada una de las cosas que contenía la cápsula del tiempo, por supuesto lo hizo con un par de guantes por seguridad e higiene, pues no se sabía en las condiciones que se encontraban las cosas tras estos largos 10 años.

De acuerdo con el segundo video, el joven comenzó a sacar no solo las cartas que se encontraban en notable deterioro, sino que también había una fotografía del grupo, sin embargo, ya no sé percibía la imagen, solamente se quedaron grabadas las firmas de sus compañeros.