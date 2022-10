Mexicanos en ‘House of the Dragon’

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Una de las series más populares de este año es, sin duda, “House of the Dragon”, un spin-off de la saga “Game of Thrones” que continúa con lo escrito por George R.R. Martin y amplia el lore de este universo.

Y como tenía que ser, en la producción destacan algunos paisanos que llenan de orgullo e inspiran a México. Se trata de Alejandro Martínez, Pepe Ávila del Pino, y las gemelas, Itza y Mariana Urbina Cantú. Todos ellos mexicanos que trabajaron es la producción de “House of the Dragon”.

Cada uno desempeñándose en su área concreta y enorgulleciendo a su país con su talento irrefutable, anteriormente ya te habíamos hablado de Pepe Ávila, pero ahora te contaremos quienes son todos los involucrados, sus estudios y trayectoria, así como otros proyectos en los que participaron.

ALEJANDRO MARTÍNEZ RESÉNDEZ

Originario de la Ciudad de México trae el cine en sus venas, pues proviene de una familia que han sido cineastas hasta la fecha, su abuelo, el director de fotografía Raúl Martínez Solares, desde los años 30’s, con más de 250 películas en su currículum y contribuyente del cine de oro mexicano.

A pesar de nunca conocerlo, serían los padres de Alejandro quienes le darían una infancia rodeada de sets de filmación, creciendo entonces entre la luz, la cámara y la acción. Martínez Reséndez aseguró que la herencia de su abuelo “continuo durante generaciones, mi hermano es director de cine y mi hermana productora”.

“Mis trabajos de verano en la secundaria y prepa era ir a los sets, con mi papá con mis tíos, prácticamente ahí crecí, pasé por todos los puestos. Y al final tome un posgrado en los Ángeles sobre cinefotografía, sobre efectos visuales, sobre cámaras, y a partir de ahí regrese a México”, añadió.

En su repertorio cinematográfico como director de fotografía se encuentran: “Kilómetro 31”, “Un padre no tan padre”, “El mesero”, “The Alienist”, entre otras. Siendo “The Alienists”, la primer gran producción cinematográfica donde trabajó, además ahí conoció a Clare Kilner con quien trabajó en “House of the Dragon”.

PEPE ÁVILA DEL PINO

Nacido y crecido en Ciudad de México, entre sus estudios se graduó en la carrera de Filosofía y Comunicaciones, sus primeros proyectos trataron de comerciales publicitarios, cortometrajes e incluso videos musicales, no obstante, la verdadera apuesta para Pepe la encontraría al mudarse a New York, donde continuaría desarrollando sus estudios y conseguiría lograr una maestría en cine.

Entre su repertorio se encuentra “Quarry”, “The Deuce”, “Mrs. América” y “Ozark”, entre otros. En cuanto a “House of the Dragon”, Pepe Ávila es uno de los talentos mexicanos detrás de los choques de espadas, batallas aéreas de inconmensurables dragones; también director de fotografía de los capítulos dos, tres y diez.

MARIANA GISELL URBINA CANTÚ

Originaria de Piedras Negra, Coahuila, estudió su preparatoria en el instituto Don Bosco, ubicado en su tierra natal, donde destacó en varias actividades deportivas tales como, baloncesto, voleibol, así como en actividades artísticas, como trompetista y cantante del coro, además se recibió con excelencia.

Posteriormente se convertiría en estudiante del Tec de Monterrey ubicada en Monterrey, Nuevo León, donde elegiría la Licenciatura en Animación y Efectos Digitales, donde se graduó con honores y recibió el reconocimiento Espíritu Troyano.

ITZA URBINA CANTÚ

Al igual que su gemela, realizó sus estudios en el instituto Don Bosco, posteriormente en el Tecnológico de Monterrey, sin embargo, ella eligió la carrera de Licenciatura en Producción Cinematográfica Digital, en donde se graduó con honores.

Además, Itza y Mariana realizaron un viaje de estudios, un año académico de intercambio a Austria en la universidad FH Salzburg, donde continuaron sus estudios de Multimedia Arts, especializándose en publicidad, cine, 3D y producción.

Ambas son parte del equipo MPC Episodic, una industria de efectos visuales con más de 50 años de experiencia en el mundo cinematográfico, televisivo y streaming, qué así mismo labora con de la serie “House of the Dragon” de HBO.