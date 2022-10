Avión de Cabeza de Vaca voló a la frontera una hora antes de sesión del TRIFE

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Gerardo Ramos Minor / Hora Cero / AMT

Reynosa, Tam.- Cuando faltaba una hora con 13 minutos del inicio de la sesión en la que los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral validaron la elección del gobernador de Tamaulipas, el avión propiedad del gobierno del Estado hizo dos extraños viajes entre Reynosa y Ciudad Victoria.

Según consta en registros públicos, la nave, un Cessna 560 Citation Encore matrícula XC-GDT y con número de serie 560-0689, despegó a las 15:47 horas del 28 de septiembre pasado del aeropuerto internacional Pedro J. Méndez de Ciudad Victoria con destino a la ciudad de Reynosa, a donde arribó a las 16:15 horas.

La llegada se dio 45 minutos antes de que arrancara la sesión en la que, por unanimidad, los magistrados tumbaran la solicitud del PAN de anular la elección a gobernador de Tamaulipas.

Sin embargo, llama la atención que la nave apenas estuvo media hora en el aeropuerto internacional “Lucio Blanco” de Reynosa (tiempo suficiente para recargar combustible), pues a las 16:45 horas regresó a capital del Estado a donde llegó a las 17:14.

Es como si el avión solamente hubiera viajado a la frontera con Estados Unidos para dejar a sus pasajeros y, cumplida la tarea, volver de inmediato a Ciudad Victoria.

Estos curiosos viajes coinciden con la duda que surgió respecto a la desaparición del mandatario estatal del ojo público, pues la última vez que se le vio fue el 27 de septiembre.

De hecho, los últimos días de gobierno de Cabeza de Vaca fueron muy activos para la nave con capacidad para ocho pasajeros, pues de acuerdo a los registros públicos, el domingo 25 de septiembre cubrió la ruta San Antonio, Texas a Ciudad Victoria.

Al día siguiente, la nave hizo un viaje relámpago de Ciudad Victoria a Monterrey Nuevo León, donde solamente estuvo 34 minutos, pues regresó a la capital de Tamaulipas.

Y aunque no está confirmado que el ex gobernador era uno de los pasajeros en ese último vuelo del Cessna 560 Citation Encore del 28 de septiembre, las vitácoras fortalecen las sospechas de existen de que Cabeza de Vaca ya no está en territorio nacional y que se encuentra en Texas.