Descarta AMLO reforzar seguridad en Guerrero tras masacre

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló que no se reforzará la seguridad en la zona de Tierra Caliente del estado de Guerrero, tras la masacre ocurrida en San Miguel Totolapan, que dejó un saldo de 20 muertos.

López Obrador detalló que la matanza ocurrida el miércoles por la tarde en dicha zona de Guerrero “es un asunto gravísimo”, y dejó en claro que se debe aplicar la ley.

Sí (se descarta el reforzamiento en la seguridad), y se ha estado atendiendo la zona”, apuntó.

Apuntó que autoridades federales están llevando a cabo las investigaciones por la masacre ocurrida en el estado de Guerrero, donde auguró que pronto se tendrán resultados.

Señaló que se está haciendo la investigación sobre los lamentables hechos en San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero, y agregó que pronto se va a tener información, por lo que espera que se detenga y castigue a los responsables.

“No puedo por razones lógicas, dar más información, pero sí se está actuando, porque en nuestro Gobierno no se permite la impunidad, no es como antes que actuaban delincuentes, se cometían asesinatos, masacres y no había castigo, entre otras cosas porque había acuerdos con las autoridades”, argumentó.

A 20 elevó el Gobierno mexicano la cifra de muertos en la masacre de San Miguel Totolapan, en el que presuntos miembros del crimen organizado asesinaron al presidente de ese municipio, Conrado Mendoza.

El crimen ocurrido el miércoles, que ha conmocionado al país por ser una de las más mortíferas en lo que va del año, “se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos” en la región: Los Tequileros y la Familia Michoacana´, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

San Miguel Totolapan es uno de los poblados más importantes en cuanto a siembra y trasiego de droga, ya que colinda con el estado de Michoacán y la sierra de Guerrero, un punto clave para estos actos delictivos, además la vigilancia no es tan dura, lo que les permite llevar a cabo actividades ilícitas a los grupos de la delincuencia organizada.

Este hecho exhibió la violencia del crimen organizado y la vulnerabilidad de los políticos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

