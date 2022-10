Esto hizo Ingrid Coronado tras muerte de Fer del Solar

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (Agencias)

La conductora de televisión Ingrid Coronado habló, por primera vez, sobre el momento en que se enteró del fallecimiento de su ex esposo, Fernando del Solar.

A tres meses de la muerte del también conductor, Coronado aceptó una entrevista con Pati Chapoy en donde dijo que debido a la condición de salud con la que vivió Fernando durante más de una década, de alguna manera, sabía que existía la posibilidad de enfrentar una situación así.

Sin embargo, cuando ocurrió le resultó muy retador comunicárselo a sus hijos: “Es un momento que yo había temido a lo largo de diez años y uno no se imagina lo que va a pasar cuando llega ese momento”, narró, para luego decir que fue Pato Borghetti quien le escribió para confirmarle la noticia.

“Estaba transmitiendo mi programa de radio, de pronto recibo un mensaje de Pato Borghetti que me dice: ‘Oye, ¿es cierta esta noticia?’, yo le dije: ‘¿De qué me hablas, estoy trabajando?’ y me dice: ‘Es que me urge hablar contigo. En cuanto termines márcame, porque esto realmente es urgente’”, recordó.

“Faltaban unos minutitos para que terminara, yo la verdad no sabía por dónde podía venir la noticia y cuando escuché lo que me dijo, le dije: ‘Eso lo han inventado 20 mil veces, no es algo nuevo’ y me dice: ‘No, en esta ocasión puedo decirte que siento que sí es verdad’”, añadió la conductora.

Tras la primera información que tuvo, Ingrid decidió llamar al mejor amigo de Fernando para tener más certidumbre: “Le hablé a Rodrigo Cachero y me confirmó la triste noticia”. Después de enterarse que era verdad, comenzó a pensar cómo se lo debía comunicar a sus hijos.

Ingrid dijo que llamó a una tanatóloga, quien le ayudó a encontrar la mejor manera, quien más le preocupaba era Luciano, porque él ya tiene acceso a internet y redes sociales; por otra parte, su hijo mayor, Emilio, se convirtió en un gran apoyo para ella en ese complicado momento.

Con Emiliano junto a ella fue a la escuela de Luciano y ambos le contaron lo sucedido, luego fueron a su casa para encontrarse con Paolo (quien tomaba clases en línea) y los tres le dieron la triste noticia sobre el fallecimiento de Fernando del Solar.