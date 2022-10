Karely Ruiz debuta como modelo y se tropieza en plena pasarela

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En redes sociales se viralizó un corto video en el que se puede apreciar a la influencer desfilando por una pasarela de modas usando un largo vestido negro, como ya es común en ella, Karely Ruiz apareció sobre el escenario con una sonrisa en su rostro y saludando a todos los presentes.

A pesar de que la joven modelo de apenas 21 años estaba disfrutando de la experiencia, de manera repentina, su vestido se enredó en el tacón de una de sus zapatillas y tropezó en el escenario. Por fortuna para ella el impulso no fue demasiado, pues sino hubiera terminado contra el suelo frente a todos los presentes.

Karely Ruiz no se detuvo y continúo en la pasarela pero sujetando el vestido para que no volviera a enredarse con sus zapatos al caminar. A través de su cuenta de Instagram, la joven regiomontana compartió a sus más de 7 millones de seguidores un video en el que muestra los demás looks que lució durante la pasarela en la que también estuvo presente Yeri Mua.