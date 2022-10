Se reencuentran Michael J. Fox y Christopher Lloyd de ‘Volver al futuro’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La película Back to the future o Volver al futuro, por su traducción al español, se convirtió en una de las trilogías favoritas de millones de personas en todo el mundo, incluso es un gran pilar de la cultura popular al ser pionera en las películas de viajes por el tiempo.

Estuvo protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd y se convirtió en la película más taquillera de 1985, recientemente, los actores principales de está icónica saga volvieron a reunirse en uno de los reencuentros más emotivos de los últimos años.

El encuentro se dio durante la Comic Con 2022 que se celebró en Nueva York en donde cientos de fans pudieron ver el reencuentro entre Marty McFly y el Dr. Emmett Brown, personajes que protagonizan las tramas de las tres películas de Volver al futuro hace 37 años.

Su reencuentro no pudo ser más emotivo pues, ambos fueron recibidos por una ola de aplausos y gritos de sus fans para posteriormente hablar sobre su amistad y carrera cinematográfica, además de revelar algunos detalles del set de Volver al futuro. Christopher Lloyd reconoció públicamente que al ver por primera vez a Michael J. Fox supo que habría una gran amistad entre ellos: “No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata”, reveló mientras se encontraba junto a su compañero.

Las cosas pudieron ser diferentes para la saga de Volver al futuro ya que al principio se tenía planeado que Erik Stoltz diera vida a Marty McFly.

Fox no dejó pasar la oportunidad de hablar de la enfermedad que ha padecido desde 1990, el Parkinson. El actor y músico habló de su trabajo en la fundación Michael J. Fox considerada por él como la más grande recaudadora de fondos para investigar la enfermedad.

“El Parkinson es el regalo que sigue tomando, pero es un regalo, y no lo cambiaría por nada… Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, dijo Fox agradeciendo a su familia y amigos por el apoyo durante su enfermedad.

Con información de: milenio.com