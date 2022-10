Casa de Fernández Noroña queda ‘patas para arriba’ después de asalto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Después de que Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), denunciara que ladrones entraron a su casa y la dejaran “patas para arriba”, así fue como quedó su su domicilio.

El diputado del PT compartió a través de su cuenta de Twitter imágenes donde se muestra que la puerta de una de las habitaciones estaba abierta y en su habitación, todo estaba desordenado.

“Asaltaron mi casa en Leandro Valle 14-29. La puerta estaba abierta. Dejaron patas para arriba la recámara, que fue donde revisaron”, escribió en Twitter.

Fernández Noroña señaló que sólo habían entrado para sustraer dinero de su departamento, mientras él realizaba una gira el fin de semana por Tijuana y Ensenada, Baja California.

El legislador petista ya que regresó a la Ciudad de México, dijo que los que habían entrado a su casa “fueron profesionales los que robaron la casa. Sabían por lo que venían y sólo eso se llevaron. Usaron guantes y una llave maestra para entrar”.

Apuntó que en la vecindad donde vive hay cámaras de seguridad y confió en que pronto se dará con el responsable, pues destacó la actuación de las autoridades capitalinas.

“La fiscal de la capital del país, Ernestina Godoy, atendió de inmediato mi llamada con mucha gentileza, están atendiendo el tema, hay agentes haciendo el peritaje y francamente es gente con mucha experiencia”, expuso el legislador.

Noroña no descartó que el robo fuera un mensaje: “No descarto ninguna hipótesis, pero sí podría ser un acto que intentara intimidación, la verdad es que me intimidad nada, he pasado cosas muy fuertes con gobiernos muy represivos, a estas alturas de la vida menos lo haré”, indicó.

Con información de: milenio.com