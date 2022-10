Confesó que probó drogas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (Agencias)

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, confesó en un entrevista que consumió sustancias ilícitas durante una fiesta realizada en un club del Resorts World Las Vegas, esto tras el triunfo del Canelo Álvarez en su pelea contra Gennady Golovkin.

“Llegamos muy temprano y nos pusimos a jugar baraja, blackjack, estábamos jugando, e iban otros amigos que les gusta fumar, yo no fumo. Te lo juro que no uso drogas, no es lo mío y no se me da”, narró el cantante durante su plática con Nicky Jam.

“La borrachera bienvenida, pero las drogas no es lo mío y me dice un amigo: ‘No que todos’, traía unas gomitas y me dio una gomita. Como a la media hora ya miraba como cien gentes paradas esperándome para una foto”, continuó Caz.

El cantante expuso que como parte del efecto de las sustancias de las gomitas empezó a pensar que “esas personas” le iban a pegar; “me levanté y arranqué corriendo, yo andaba en otro mundo, me sentía en ‘The Walking Dead’”

Eduin terminó confesando que no lo volvería a hacer y aclaró que aceptó probar la gomita porque estaba en confianza y se trataba de “una probadita”. Puntualizó que no tiene una adicción las drogas, sin embargo, sí tiene un vicio con el alcohol.