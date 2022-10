Niega AMLO que acuerdo México-Rusia sería utilizado para espiar

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, negó que el acuerdo espacial firmado entre su Gobierno y Rusia vaya a ser utilizado para labores de espionaje.

López Obrador informó que dicho acuerdo se firmó el año pasado, antes de la invasión en Ucrania.

“Es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania, y ahora pues se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar espacio aéreo mexicano y de América del Norte”, dijo.

Señaló que estos acuerdos se firman con todos los países y no tiene el propósito de espiar a nadie, ni de afectar la soberanía de ninguna nación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la semana pasada reconoció que firmó un acuerdo intergubernamental con Rusia sobre la cooperación en la investigación del espacio con fines pacíficos, pero señaló que todavía no ha entrado en vigor y negó que esto contemple la instalación de sistemas rusos de prevención de situaciones peligrosas espaciales en el país.

López Obrador apuntó que este tipo de informaciones se debe a la propaganda que existe en el mundo, pero sobre todo lo vinculó a las elecciones que se llevarán cabo en noviembre próximo en los Estados Unidos.

“Hay una propaganda en el mundo, maniquea, como suele suceder con todas las guerras, queriéndonos convencer de que hay buenos y malos, todo se hace escándalo. Agréguenle que van a haber elecciones en E. U. dentro de tres semanas, y siempre que hay elecciones en cualquier parte del mundo, pues estas cosas se magnifican, se utilizan con propósitos electorales”, argumentó.

“Va a haber más propaganda de buenos y malos, ojalá y no escalen las agresiones, luego se serenen las cosas y se llegue a a paz”, puntualizó.

El mandatario mexicano pidió a quienes están inmiscuidos en este tipo de propaganda a que no metan a México “en sus asuntos”.

“En conclusión: a nosotros que no nos metan en sus asuntos. México tiene una política de neutralidad (en la guerra con Ucrania), lo que queremos es un a solución pacífica a esa controversia, como lo establece nuestra Constitución”, indicó.

“Es politiquería, oportunismo, elecciones, decirle eso a la gente, pero el mexicano está muy despierto, muy consciente, es de los pueblos más politizados en el mundo, con menos analfabetismo político, siempre lo digo. Aquí la gente está muy despierta, el mexicano no se deja manipular, es un pueblo muy avispado, en los últimos tiempos ha cambiado mucho la mentalidad del pueblo de México, hay mucha consciencia en el pueblo, por eso los medios de información no han podido, me refiere a los medios convencionales vinculados a grupos de intereses creados”, subrayó.

Con información de: lopezdoriga.com