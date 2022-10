No se firmó ningún acuerdo entre Zacatecas y EU: David Monreal

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

David Monreal, gobernador de Zacatecas, aclaró que no existe ningún convenio o acuerdo firmado entre el gobierno de esa entidad y el de Estados Unidos, esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara que éste no sería valido porque la Constitución prohíbe a estados hacer acuerdos en materia internacional.

“Quiero expresarles que no hay nada de qué preocuparse porque no se firmó nada, son reuniones de colaboración y coordinación al amparo de los tratados internacionales. Conocedor del marco legal siempre voy a actuar apegado a derecho con estricto respeto a nuestra Constitución”, dijo el mandatario estatal en conferencia.

Agregó que el diálogo sostenido la semana pasada con funcionarios estadunidenses, a través del embajador Ken Salazar, se dio en un marco de respeto a la soberanía nacional, y bajo el Entendimiento Bicentenario acordado por ambos países.

El presidente López Obrador dijo por la mañana que el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Zacatecas y Estados Unidos en materia seguridad no es válido y, por el contrario, si se firmara sería ilegal.

Sin embargo, aseguró que no haría un escándalo sobre el tema porque no hay ningún documento firmado, pero consideró que el gobernador David Monreal debería desistirse del mismo. En Zacatecas, mueren cuatro personas tras ataque armado; uno más resultó herido “Es una declaración, nosotros tenemos confianza en el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y es parte de lo mismo, es la temporada. Se declaran cosas, pero no pasa a mayores si no hay nada escrito, convenido, es importante que todos sepamos”, señaló.

El gobernador de Zacatecas y el embajador de Estados Unidos en México anunciaron la semana pasada en conferencia de prensa un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con la participación del FBI, la DEA y el USAID.

De acuerdo al anuncio, se trataría de intervenciones concretas para dotar de equipo, capacitar a policías e integrantes de la fiscalía.

Con información de: milenio.com