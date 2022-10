Pide AMLO a Américo no reunirse con el Gobernador de Texas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

El grado de atención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el inicio de la administración estatal de Américo Villarreal Anaya quedó de manifiesto en su visita exprés dominical a la Refinería Francisco I. Madero, como lo dejó en claro este lunes el mandatario nacional.

El Presidente dio a conocer que en su rápida charla con Villarreal Anaya le hizo una recomendación sobre política internacional; básicamente le sugirió no hablar con el republicano Gregg Abbot, el gobernador de Texas que actualmente está en proceso de buscar su reelección.

Bajo la justificación de que el texano persigue a inmigrantes en su entidad, López Obrador hizo esta sugerencia con la cual ratificó su buen concepto sobre el Ejecutivo tamaulipeco; “Américo es una gente muy seria, muy responsable”, afirmó este lunes.

Cabe recordar que durante la semana previa a la toma de posesión de Villarreal Anaya como Gobernador de Tamaulipas, y en el contexto del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Presidente de la República ha ponderado todos los días la decisión electoral de los tamaulipecos y al ahora mandatario estatal mismo.

Asimismo, el domingo pasado visitó de manera fugaz la refinería en Ciudad Madero para supervisar la industria, en donde se reunió con Américo Villarreal, además de prometer trabajar muy de cerca con el Gobierno de Tamaulipas.

Por ello, este lunes reveló parte de las conversaciones que sostuvo con el tamaulipeco; “ayer que platiqué un rato con Américo Villarreal, salió el tema y Américo es una gente muy seria, muy responsable y además muy nacionalista para que no le vaya hablar el Gobernador de Texas, es que ahora andan en campaña y creo que (…) quiere reelegirse y ha agarrado de bandera el estar persiguiendo a migrantes”.

“Entonces, hay que andar con cuidado, ya una vez que pase la elección, si lo invitan, como son vecinos, pues pueden reunirse y ayudarse mutuamente. Pero antes de la elección no, hay que cuidarse”, reveló López Obrador.