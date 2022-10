Mi honestidad es mi escudo protector: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que su escudo protector es la honestidad, ante la inminencia de la publicación del libro “El Rey del Cash“, en donde habla de un presunto esquema de financiación al movimiento de la Cuarta Transformación.

López Obrador detalló que vienen varios libros en contra de su Gobierno, debido a que la Cuarta Transformación ha afectado diversos intereses, y que no tiene caso responder a los señalamientos debido a que no hay pruebas que lo incriminen.

“Se dio a conocer un libro en contra de nosotros… No para nada (lo afecta políticamente), es que son varios, y los que vienen, es que es así, es un proceso de transformación, como ya lo explique, y esto afecta intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador, lo entiendo perfectamente y tienen toda la libertad para expresarse”, explicó.

“Se han escrito como diez más en contra, y van a escribirse otros 10 o 20. Nada más que yo tengo un escudo protector, que es mi honestidad“, dijo.

“No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba, es un acto de libertad aún sin pruebas y deshonestidad intelectual entre otras cosas, pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada, nada”, puntualizó.

Apuntó que aspirantes a sucederlo, como Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, quienes son mencionados en el libro, “van a recibir más golpes” de cara al 2024.

“Antes que nada la consciencia que es nuestro tribunal, el más importante, y también tener principios, honestidad, que en mi caso es lo que estimo más importante en o vida, si no fuese honesto, y me hubiese destruido, pero eso es mi escudo protector, mi ángel de la guardia, bueno, mi ángel es el pueblo pero es lo mismo. Decía Díaz Mirón: siempre he salido de la calumnia ileso”, aseveró.

En su sinopsis, “El Rey del Cash” detalla que es “una crónica nítida y sin concesiones a través de la cual se reconstruye la historia secreta política, personal y financiera de AMLO y su círculo más cercano, indispensable para entender el ADN del mandatario, de la llamada 4T y Morena”.

Dicha publicación fue escrita por Elena Chávez, quien fue pareja sentimental de César Yáñez, cercano colaborador del presidente López Obrador, y que ocupa actualmente la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación (Segob).

Con información de: lopezdoriga.com