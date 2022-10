Sigue covid en ‘bajo perfil’; solo once casos este martes

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

La pandemia de covid-19 en Tamaulipas sigue arrojando alentadores datos, sobre todo en la cantidad de casos diarios detectados, que este martes continuó en bajo nivel al reportar solamente once en las últimas 24 horas.

Con la nueva información, el acumulado total de contagios en la entidad se elevó a 178 mil 609, en tanto que lograron recuperarse 170 mil 231 y al no haber decesos este martes la cifra se mantuvo en ocho mil 021, de acuerdo a la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST).

Al igual que los decesos, el semáforo epidemiológico en los 43 municipios no tuvo variación, manteniéndose solamente Tampico y El Mante en color amarillo; el color estatal es verde, al igual que el nacional, señala el informe oficial.

Tampico sigue a la cabeza de los contagios pues ahora registró cuatro, por dos de Ciudad Madero y uno en Altamira; de esta manera, los siete de la zona conurbada del sur superan el 50 por ciento de los positivos.

El resto de la entidad presentó los siguientes casos: dos en Victoria, uno en Reynosa y también uno en El Mante, cumpliendo varios municipios de mayor densidad población días consecutivos en cero, como Nuevo Laredo, que presentó contagios por última vez el viernes siete de octubre.

Tras confirmar los once nuevos casos de covid-19, la SST señaló que Tamaulipas se mantiene en semáforo de riesgo epidemiológico color verde y continúa avanzando hacia la nueva normalidad, sin embargo “es importante no bajar la guardia”.

Asimismo, la dependencia estatal reiteró la importancia de atender las medidas de prevención ya conocidas, ventilar todas las áreas de la casa, completar el esquema de vacunación y proteger a los más vulnerables.

Por último, pidió “buscar atención médica inmediata y aislarse ante síntomas como fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto o del olfato, opresión en el pecho, dolor de garganta y de cabeza, molestias y diarrea, a fin de cortar la cadena de transmisión de la enfermedad”.