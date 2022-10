Reconoce AMLO que se alejó de Tamaulipas, pero lo remediará

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal.-

Cd. Victoria, Tam.-

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que Tamaulipas ha sido uno de los estados que menos ha visitado en los últimos años y, al ponderar de nueva cuenta la llegada de Américo Villarreal Anaya a la gubernatura, confirmó que esto cambiará.

El mandatario nacional fue cuestionado en su conferencia de prensa de este miércoles si visitará también los otros estados que tuvieron cambio en la gubernatura, como lo anunció para Tamaulipas en Ciudad Madero, el domingo pasado.

“Sí, voy a seguir visitando. El caso de Tamaulipas es especial porque no he visitado Tamaulipas, ya tiene algún tiempo, o es de los estados que menos he visitado en los últimos tiempos”, respondió López Obrador al reconocer su alejamiento de esta entidad.

Y continuó al dejar en claro su afinidad con el nuevo mandatario estatal: “Hace falta que se defina con mucha claridad el apoyo que vamos a seguir destinando al pueblo de Tamaulipas y el respaldo al gobernador Américo Villarreal”.

Sin embargo, en su respuesta dejó entrever que aún no está programado en su agenda de giras el siguiente viaje a Tamaulipas, a pesar de que Villarreal Anaya aseguró a medios locales que será el viernes 21 de octubre cuando regresará el Ejecutivo federal.

“Vamos a estar por allá la semana próxima, martes o miércoles”, dijo López Obrador en la conferencia de este miércoles, lo cual sería el 18 o 19 del presente mes, es decir, unos días antes de lo señalado por el Gobernador del Estado.

Por último, al ser cuestionado sobre si su conferencia de prensa “mañanera” la realizará en esta entidad, el Presidente respondió en sentido afirmativo y detalló los planes de la actividad gubernamental.

“Sí, vamos a tener una mañanera allá, vamos a tratar el tema de seguridad, pero además va a haber reunión de todo el gabinete del Gobierno federal en Tamaulipas”, finalizó.