Retoma ‘vuelo’ el covid-19; hoy 14 casos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

El covid-19 sigue activo en las principales ciudades de Tamaulipas y a pesar de tener una semana de casos mínimos, los 14 de este día llevan a las autoridades de Salud a reiterar el llamado a no dejar de lado las medidas de prevención de contagios.

La semana comenzó con cinco casos el domingo, la menor cantidad hasta ahora; para el lunes aumentó a diez la cantidad y ayer martes se presentaron once, reforzando la tendencia de nuevo a la alza con los 14 de este miércoles 12 de octubre.

Asimismo, la mayor cantidad regresó a las ciudades de la frontera, las que se han alternado con la zona conurbada del sur como los focos de atención en esta etapa de la pandemia del covid-19 en la entidad.

Reynosa reportó cinco positivos nuevos en las últimas 24 horas, liderando la estadística y seguida de tres grandes ciudades con dos contagios, como son Tampico, Matamoros y Ciudad Victoria; por su parte, El Mante también registró dos más y cierra la cuenta Madero, con solo uno.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) actualizó así las cifras totales de la pandemia, cerrando los casos positivos en 178 mil 623, con 170 mil 280 recuperados y la cifra de decesos se mantiene en ocho mil 021, pues no se registraron este día.

Asimismo, el comunicado de este miércoles vuelve a mostrar que no existe relación entre los nuevos casos y el color en el semáforo epidemiológico en los 43 municipios de la entidad.

Por ejemplo, Nuevo Laredo está a solo un día de completar la semana con cero contagios, sin embargo este miércoles dejó de estar en color verde para regresar al amarillo, caso similar al de Madero, que aunque en esta jornada tuvo un positivo también dejó el verde para ser junto a la fronteriza ciudad en amarillo.

El resto está en verde, incluidas las ciudades de Tampico y Reynosa, que son las que alimentan diariamente el número de nuevos casos, con algunos altibajos, pero siguen siendo el foco de atención epidemiológica.

Cabe mencionar que desde que Vicente Joel Hernández Navarro asumió la SST, el uno de octubre pasado, no se ha dado información alguna sobre la pandemia a través de ruedas de prensa, salvo los comunicados oficiales que son prácticamente iguales a los de la anterior administración estatal.