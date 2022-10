Analizan retroactivo a profes estatales; habría segundo pago

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) analizará las inconformidades que generó el pago de última hora del retroactivo al personal de educación con plaza estatal, debido a que presuntamente no se les depositó lo que les correspondía, anunció Perla Anzúa Martínez.

La trabajadora administrativa y Secretaria de la Delegación D-I208 de la Seccion 30 del SNTE, añadió que fueron informados formalmente de ese proceso que daría lugar a un segundo pago.

“Mediante oficio la SET informó a los trabajadores estatales inconformes con el pago del retroactivo, que se analiza la posibilidad de emitir un segundo pago, en caso de que se confirmen las irregularidades en este concepto”, expuso.

Anzúa Martínez refirió que el pasado tres de octubre presentó junto a otro grupo de compañeros, una solicitud a la dependencia, a fin de que la titular Lucía Aimé Castillo Pastor, intervenga en este reclamo que involucra a alrededor de 16 mil trabajadores con plaza estatal.

Añadió que el oficio SP/DOC/10702/22 fue turnado a su vez a la oficina del gobernador Américo Villarreal Anaya, firmado por el Gustavo Farach Gómez, director de informática, con copia a la titular de la SET, y Patricia Elizabeth Barrón Herrera, subsecretaria de Administración.

“Se nos informa -refiere Anzúa Martínez- que ‘de acuerdo al justo reclamo del personal administrativo y de apoyo y de asistencia a la educación, que considera no recibió el incremento completo, se está realizando el análisis del cálculo específico aplicado a la categoría de sostenimiento federal y sostenimiento estatal, para determinar la diferencia con base en el tabulador de la Estrategia para el Fortalecimiento al Salario del Sector Educativo”, detalló.

Apuntó que al término de la revisión, se informará del resultado de los cálculos y en el caso de que se confirme una diferencia, se considerarán las medidas necesarias para solventarlas.

Para finalizar recordó que “las diferencia entre el pago de retroactivo de trabajadores federales y retroactivo, en algunos casos fue superior a los siete mil pesos, mientras que otro grupo docentes no recibió ni un solo centavo por el mencionado concepto”.