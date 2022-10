Belinda se proclama santa

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (Agencias)

La cantante Belinda ha regresado a los escenarios, y en su más reciente presentación, realizada en Jalisco, la famosa causó polémica al mostrar una extraña oración durante uno de los temas que interpretó.

Fue la noche del pasado once de octubre cuando Belinda participó en las Fiestas de Octubre, y a mitad del espectáculo detuvo la música para después pararse en medio del escenario y poner la cabeza hacia arriba, mientras sus bailarinas se acercaron a ella para rodearla.

Fue así como las pantallas detrás de ellas proyectaron la letra de su oración que era entonada por una voz masculina: “Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que mi nombre lo lleven tatuado, amén”.

Luego de proyectar estas palabras, ella continuó con el concierto con el tema “Con los ojos cerrados”, no sin antes ser ovacionada por su público. Este verso fue creado por sus seguidores semanas atrás, y hace referencia a las relaciones amorosas que ha tenido la intérprete con diversos famosos.

Y es que es sabido que son varias las ex parejas de la cantante las que han decidido tatuarse el nombre de la famosa, o algún otro objeto, palabra o diseño inspirado en ella. Además de la oración que Belinda puso en su concierto, hay otra en donde sus fans le piden que los ayude a tener una mejor apariencia física.

“Santa Belinda, ayúdame a pagar las cirugías que me pongan linda. Haz que un hombre se tatúe mi nombre. Que me estampe en su cabeza como una manzana, aunque la relación no sea sana. Quiero como tú todo un ganado enculado, amén”, sostiene el verso.