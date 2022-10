Denuncian posible venta de carne de perro a taqueros

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (Agencias)

Vecinos de la calle Malagueña en Neza y de Protección Animal Nitin México AC alertaron sobre un domicilio en donde hay decenas de perros, a los cuales los dejan reproducirse para la venta de su carne a taqueros de la zona.

Edgar Abraham Castillo, representante legal de Protección Animal Nitin México, explicó que vecinos de la colonia Benito Juárez denunciaron que en una casa hay por lo menos cien perros que se encuentran en condiciones deplorables en un lugar insalubre, lo que despide olores fétidos que están afectando a los habitantes de la zona.

Ello, además de que al parecer la carne de los perros es vendida a taqueros de la zona, “una persona que tiene más de cien animales y que se dedica a sacrificar esos animales y vender la carne de los perros a los taqueros. A través de los vecinos, que nos decían que en este predio a las 12 de la noche se oían muchos lamentos de los animales y a las tres de la mañana venían supuestos taqueros por carne y se la llevaban”.

Estableció que en coordinación con la Dirección de Ecología y Medio Ambiente acudieron al lugar en donde pudieron constatar que había baldes con sangre, manchas de la misma en el piso y las paredes; además de condiciones insalubres en toda la vivienda.

Los vecinos refieren que en la vivienda viven Bartolomé, dueño de los perros, su madre Cenorina de 90 años y su hermana Rufina de alrededor de 55 años de edad, quien sufre una discapacidad, por las condiciones en las que se encuentra la vivienda no pueden salir ni recibir visitas, por lo que incluso su familia asegura que tiene más de dos años de no verlas.

“No puedo entrar porque yo también estoy grande y me puedo caer, porque los animales me pueden tirar. Pues no se ven, unos en la azotea, otros bajo y otros en los cuartos, de vez en cuando lo sacan, pero solo salen hacer perjuicio, porque muerden a los gatos y a uno de mis perros lo mataron”, apuntó Rufina Calva, tía de Bartolomé.

“Nos dimos cuenta de la situación precaria que hay allá adentro, un olor fétido a muerte, una situación de una persona de mayor edad en situaciones precarias en verdad esto esta insoportable, estamos hablando de más de cien perros en todo el inmueble”, añadió Edgar Castillo.

Los vecinos aseguran que ya habían reportado desde hace varios años esta situación de insalubridad y de que la carne se pudiera estar vendiendo.

“Pero se rumora que la carne que los perros que tienen es porque vende carne, que por eso es el olor que tiene su domicilio que no se aguanta, si a mitad de calle se llega uno está el olor insoportable más cuando en temporada de calor el olor es horrible… lo hemos visto en triciclos y con botas de pollero, pero la verdad no sabemos si en realidad venda, pero de que hay el olor de animal muerto pues sí”, apuntó una vecina, quien por miedo a las represalias solicitó omitir su nombre.

Ello además de que tanto su dueño Bartolomé como los perros son agresivos.