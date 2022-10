Llega convocatoria para Sección 30, pero la ‘guardarán’ un mes

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

La convocatoria para la renovación la directiva sindical de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ya estaría en manos de la actual dirigencia sin embargo se dará a conocer el próximo 14 de noviembre durante el XI pleno seccional extraordinario.

Aunque no existe una información oficial, se tiene previsto que para este viernes se cite a conferencia de prensa para dar a conocer algunos detalles previos a la realización del proceso electoral qué podría constar de solamente 14 días para campaña o promoción de los aspirantes.

Lo anterior trasciende después de que este viernes el comité ejecutivo seccional sostuvo una reunión privada, en la que se dieron a conocer algunas observaciones por parte de enviados del comité ejecutivo nacional del SNTE.

En ese sentido una fuente que pidió el anonimato, comentó que existe malestar por parte de las instancias nacionales, sobre el comportamiento de algunos candidatos, lo que fue hecho del conocimiento del comité seccional qué encabeza José Rigoberto Guevara Vázquez.

Aunque la fecha precisa para la elección en la que se emitirá el voto universal, libre, secreto, directo no se dio a conocer, no se descarta que se lleve a cabo días antes del inicio de las vacaciones de fin de año.

Finalmente, tal y como se informó hace algunas semanas, se dio a conocer que durante el pleno seccional extraordinario del próximo 14 de noviembre, se rendirá y en su caso se aprobará el informe por parte del actual comité ejecutivo seccional y durante ese evento se dará a conocer la convocatoria.