Asesinan a ex fiscal de homicidios Sully Ponce en Ciudad Juárez

Sully Ponce Prieto, ex fiscal de Homicidios de Mujeres, fue asesinada a disparos por varios hombres armados que la sorprendieron cuando viajaba en su automóvil en una de las principales avenidas de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los hechos tuvieron lugar poco después de las 10 de la noche en la avenida Paseo Triunfo de la República y avenida Del Charro, en la colonia Monumental, frente a una zona hotelera de esta ciudad fronteriza.

Con la ex fiscal fue asesinado otro hombre no identificado, quien aparentemente acompañaba a la ex funcionaría.

De acuerdo con algunos testigos, varios hombres armados que viajaban en al menos cuatro vehículos le cerraron el paso y dispararon armas de fuego contra la ex funcionaría que estuvo al frente de la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos contra Mujeres en el año 2004, en Ciudad Juárez.

Las autoridades localizaron abandonado a unas cuadras del lugar del homicidio, uno de los vehículos donde viajaban los agresores.

No se reportan personas detenidas hasta el momento.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, mientras que personal de Servicios Periciales y de la Agencia Estatal de Investigaciones recogieron evidencias en el lugar de los hechos.

Con información de: noticieros.televisa.com