Confirman que estudiantes sí fueron intoxicados con droga

Médicos de la Dirección General de Epidemiología y del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, de la Secretaría de Salud federal, aplicaron nuevos exámenes toxicológicos a los 110 alumnos de la escuela secundaria Juana de Asbaje, en Bochil, que resultaron intoxicados el viernes pasado.

Las autoridades estiman entregar los resultados en 7 días.

Las alumnas que fueron afectadas aseguran que lo que provocó la intoxicación fue que, al enterarse de que habría una revisión de mochilas, algunos alumnos trataron de deshacerse de las drogas que traían.

“Yo fui a comprar mi desayuno normal y compré estos dulcecitos, me comí tres, pero ya luego me enteré, me estaban diciendo que esos dulcecitos tenían droga, no le hice caso pensé que era mentira”, dijo de manera anónima una estudiante.

Una de las 57 estudiantes de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje, de Bochil, Chiapas, que fue hospitalizada por haber consumido sustancias desconocidas, que la intoxicaron y provocaron qué se desmayara, vomitara y tuviera alucinaciones.

La joven estudiante del primer grado de secundaria asegura que ella y todos los estudiantes que se intoxicaron, consumieron drogas de manera involuntaria, debido a que en la escuela les vendieron dulces y pastelitos con droga.

“Ya tiene tiempo y el director no quiere hacer caso, piensa que es mentira, se sabe que venden droga, consumen droga en la propia escuela pero el director piensa que es mentira y no le da importancia, yo pensaba que era mentira hasta que ocurrió esto”, afirmó.

Además, que alumnos de tercer grado, que venden drogas dentro de la escuela, intentaron deshacerse de los enervantes, cuando se enteraron que habría una revisión de mochilas.

“Los de tercero venden droga, las llevan en bolsitas de bolis y algunas son como blanquitas y amarillitas, unos llevan como pastillas azulitas”, explicó.

“El subdirector les fue a decir a los de tercero que iba a haber revisión de mochilas y que fueran a tirar esas cosas, por eso ellos lo fueron a tirar en el tambo de agua”. Insistió.

Señalan que colocaron diferentes tipos de droga en el tambo de agua, que se encuentra a un costado de la cancha deportiva, donde estaban los estudiantes de primero y segundo grado que resultaron afectados, la tarde del viernes, tras el receso.

“Me dijeron que lo fuera a rellenar en un tambo que hay ahí cerca, lo fui a rellenar de eso, me tomé casi, todo el agua. Ya al ratito me sentía muy mal. Me dolía toda mi cabeza, tenía yo mucho asco, me picaba mucho mi cara, después me fui a vomitar. Llegó mi mamá y me encontró muy mal, me trajo mi mamá aquí al doctor, le dijo que tenía una intoxicación por drogas y ya de ahí ya no me acuerdo que pasó” narró la joven.

Otra alumna que también fue hospitalizada confirma la misma versión, que los estudiantes empezaron a esconder y deshacerse de las drogas.

“Dijeron los de prefectura que mejor iban a revisar las mochilas y alteraron a los demás y empezaron a sacar todo lo que tenían en su mochila, cuando fui al baño ahí estaban escondiendo las cosas. Mis compañeros encontraron una bolsita de cocaína atrás del 2 C, pero no se a quien se lo dieron, también dicen mis compañeras que encontraron cocaína envuelta en toallas femeninas en el baño, como a los 15 minutos que encontraron eso, volvieron a encontrar bolsas así con pastillas igual pero en el baño de hombres, y unos focos, así como rotos”, explicó.

Padres de los estudiantes reconocen que sus hijos fueron intoxicados con sustancias que consumieron de manera involuntaria.

“Como es primer año que entró mi hijita, ahí en la escuela, yo no sabía a dónde iba a llegar este problema, pero si había rumores que en esa escuela, había droga. Ahorita se está comprobando que, se comprobó porque está mi hijita, en primer año no pensando hasta dónde iba a llegar esto”, dijo Guadalupe Gómez De la Cruz, padre de menor intoxicada.

Padres de familia denunciaron que entregaron al agente del Ministerio Púbico, de la Fiscalía General de Justicia de Chiapas, que se encuentra en Bochil, bolsas con pastillas color azules.

“Existe la prueba donde si salieron con cocaína, salió positivo para que ahorita venga a decir la fiscalía, que venga a decir que no hay indicios de droga en los niños si hay y yo soy testigo porque yo encontré una pastilla en el baño de los niños, es una pastilla azul estaba dentro de una bolsa, llame al MP. Él se hizo responsable, él lo recogió, le tomamos foto para que hubiera pruebas dónde se encontró esa pastilla y si hay pruebas de droga para que ahora salgan que no”, concluyó.

Con información de: noticieos.televisa.com