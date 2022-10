Obtiene CDV suspensión; no podrá ser detenido

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca recibió una suspensión provisional en contra de la orden de aprehensión girada tan pronto dejó el cargo de titular del Ejecutivo de Tamaulipas, en la primera semana de octubre.

Como se recordará, fuentes federales dieron a conocer que el martes cuatro del presente mes fue girada una nueva orden de aprehensión, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), por la investigación que se le sigue por diversos delitos, la cual generó en un conflicto de poderes por el desafuero del entonces mandatario estatal.

De acuerdo al diario nacional El Universal, “la medida cautelar otorgada al panista es para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y para que el exmandatario, considerado prófugo de la justicia mexicana, no sea privado de su libertad hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva” en el juicio de amparo que solicitó.

Asimismo, se establece que la suspensión provisional es en el caso de que el delito por el que se libró la aprehensión reclamada no requiera prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, en el supuesto que los delitos de lo que se le acusan requieran prisión preventiva oficiosa, el juzgador federal en materia de amparo también le concedió la suspensión provisional solicitada para el único efecto de que quede a disposición del Juzgado de Distrito en el lugar en que sea recluido, en cuanto a su libertad personal se refiere.

La información dada a conocer este viernes 14 de octubre, señala que “García Cabeza de Vaca deberá exhibir una garantía de 50 mil pesos en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación, para que no deje tener efecto la suspensión provisional otorgada”.

De esta manera, el exgobernador de Tamaulipas no podrá ser detenido por los delitos que se le imputan ante juzgados federales, en tanto que no se sabe a ciencia cierta si se encuentra en territorio nacional, toda vez que desde el 28 de septiembre salió del país y no se ha documentado su reingreso, como lo informó en su momento El Diario MX.

El juez de amparo programó para el 20 de octubre la audiencia incidental en la que resolverá si otorga la suspensión definitiva contra los actos reclamados.