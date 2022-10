Piden a alcaldes no aumentar cobro por uso de la vía pública

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Los diputados del PAN le pedirán a los 43 alcaldes que en sus leyes de ingresos del ejercicio fiscal 2023, no incrementen el cobro por derechos o impuestos por el uso de la vía pública, para no afectar a quienes viven del comercio en la calle.

Para ese efecto, la diputada Danya Aguilar Orozco, presentó una iniciativa de punto de acuerdo, a través de la cual le hacen un exhorto a los ediles.

Argumentó que, la problemática económica del país, sobre todo por el aumento de la inflación, hace necesario que los gobiernos se pongan la mano en el corazón para que no afecten el bolsillo de las familias que viven del comercio ambulante.

Admitió que los ayuntamientos tienen la facultad constitucional y legal de aplicar incrementos a sus conceptos tributarios, pero ante todo debe prevalecer el bienestar ciudadano.

“No estamos desconociendo la facultad Constitucional y legal que tienen los Municipios para administrar libremente su hacienda, e incluso la de proponer los diversos conceptos para allegarse de recursos para atender sus gastos mediante la respectiva Ley de Ingresos”, detalló.

Insistió que, con su propuesta buscan contribuir con las personas que se dedican al comercio en la vía pública, como legítima actividad de ganarse la vida y sacar adelante a sus familias.

“Nuestra posición es la de favorecer el trabajo digno, decoroso y socialmente útil de las personas, que ante la ausencia de otras posibilidades mejores, ponen en marcha sus pequeños negocios”, refirió.