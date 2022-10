Reconoce AMLO ‘no alcanzará a reparar todo el daño del neoliberalismo’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reconoció que no va a alcanzar a reparar todo el daño ocasionado por el neoliberalismo en el país.

López Obrador confirmó que en el próximo Gobierno habrá continuidad en la política de erradicar todo lo que dejó el neoliberalismo.

“Salió el tema de afectaciones de hace mucho tiempo, todo esto lo tenemos que ir enfrentando y también decir que a mí me va tocar resolver bastante, pero no voy a alcanzar a reparar todo el daño que ocasionó el neoliberalismo“, dijo.

“Porque fue peor que una pandemia, una peste, totalmente decadente para el país, entonces ya empezamos. Si no nos toca a nosotros terminar, los que vengan yo estoy seguro que van a continuar con la misma política, no va haber cambios, también lo digo porque hay quienes me expresan que si no es ahora no va ser después”, puntualizó.

“Yo les digo que estoy seguro que va haber continuidad con cambio, esto no lo para nadie, nadie para este proceso de transformación, por la consciencia de la gente.”, agregó el mandatario mexicano en la mañanera de este lunes.

López Obrador aseveró que muchos “apostaron y se esmeraron en destruir al país, es mucho el atraso, el rezago, las injusticias que se cometieron”

“Son muchos los damnificados de la política de saqueo, que se aplicó durante 36 años, el Porfiriato fueron 34 años, hubo un Revolución y no se pudo arrancar de raíz prácticas sobre todo anti democráticas, se avanzó con la Revolución en lo social, e lo económico, se avanzó sin duda, incluso en lo político, pero en el terreno democrático no, a pesar de la Revolución un millón de muertos por violencia y enfermedades, pero continúa la antidemocracia”, refirió.

“Ahora fueron 36 años, y arrancar de raíz la corrupción, la impunidad, el racismo, el clasismo, la discriminación lleva tiempo y hemos avanzado mucho, pero fue demasiado el daño”, subrayó.

Con información de: lopezdoriga.com