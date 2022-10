Soy víctima de espionaje: Colosio

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Redacción Hora Cero.-



Monterrey, N. L. – El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, dijo que no duda que esté siendo espiado, esto tras la denuncia del diputado federal, Agustín Basave, de que es víctima de espionaje mediante el programa “Pegasus”.

Durante la reapertura del Centro del Desarrollo Integral de la Familia en la colonia Pío X, el alcalde expresó que al haber sido víctima de un hackeo a su celular el año pasado y no descarta que nuevamente esté siendo espiado.

“A mí me hackearon mi teléfono el año pasado, tuve que cambiar de número porque quedó inservible mi Whatsapp, desconozco si esto es algo que le puede pasar a mi o a cualquier persona, o si esto fue algo dirigido.

“Mi celular tiene más ganchos que un armario así que no dudo que yo esté siendo objeto de espionaje político porque corporativo no es, pero quien obra en la verdad, no lo chantajean con la mentira”, señaló el edil.

Agregó desconocer el origen del ataque y dijo haber tomado precauciones de seguridad con su dispositivo.