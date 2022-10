Criticando a ‘Rubia’

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

La estrella de cine cubano/española, Ana de Armas, nos demuestra su gran poder y versatilidad como actriz, al canalizar el espíritu de la leyenda del cine Marilyn Monroe. Como la música de Nick Cave, el trabajo del director Andrew Dominik siempre ha sido motivo de odios y elogios. Algunos consideran sus películas “Chopper”, “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”, “Killing Them Softly” como obras violentas, pretenciosas, indulgentes y soporíferas.

Otros las encontramos brillantes, dislocadoras, originales, vibrantes y poderosas. “Blonde” no es la excepción. Algunos la van a detestar, otros la encontremos fascinante. Basada en la novela de ficción de Joyce Carol Oates, estamos frente a un verdadero épico de casi tres horas de duración que convierte la vida de la leyenda del cine Marilyn Monroe, en una tragedia acerca de una mujer atrapada en un mundo de hombres opresores que la veían como un pedazo de carne.

Como todos los trabajos de Dominik, “Blonde” presenta una perfección técnica que convierte a su director en todo un maestro del cine contemporáneo, pero también es una cinta dura, incómoda y difícil de ver. Dominik es un experto para extraer lo mejor de sus actores. Miren a Eric Bana en Chopper, a Casey Affleck y a Brad Pitt en “Jesse James” y a Pitt en “Killing Me Softly”, para comprender su experticia como director de actores. Ahora llega Ana de Armas para demostrarnos que es más que solo una cara bonita.

Paula Lane, Ashley Judd, Mira Sorvino, Poppy Montgomery, Michelle Williams y Catherine Hicks lo intentaron, pero De Armas lo logró. En “Blonde”, ella es Marilyn. La película de Dominik no busca que los espectadores se pregunten por la veracidad de los hechos. Esta es una cinta que utiliza a la figura de Marilyn Monroe, la actriz más famosa de la historia y símbolo sexual por excelencia, para comentar sobre la explotación en el mundo del entretenimiento, especialmente hacia la mujer.

Mucho antes de Harvey Weinstein, las cabezas de los estudios obligaban a sus actrices a tener sexo con ellos para poder tener una oportunidad en el cine. Mucho antes que Bill Clinton, los presidentes se aprovechaban de su posición de poder para someter sexualmente a las mujeres objeto de su deseo. Mucho antes del movimiento #MeToo, los hombres (algunos de ellos celebridades públicas) maltrataban, golpeaban e insultaban a sus parejas por coquetear, exhibir partes de su cuerpo o tener un pasado sexual. Las actitudes machistas y derogatorias como el gaslighting y mansplaining son tan antiguas como el patriarcado.

También, la tendencia de drogar a los artistas para que cumplan con su cometido existe desde el nacimiento de la industria musical y el séptimo arte. Marilyn sufrió todo esto y más (ella fue producto de violaciones y abusos cuando niña y Dominik omite esos episodios reales). Debido al bellísimo vestuario de Jennifer Johnson, a la música hipnótica de Nick Cave junto a su colaborador Warren Ellis; a la fotografía de Chayse Irivn que utiliza una gran variedad de encuadres.

Y también a las imágenes delirantes logradas por Dominik (que a veces nos recuerdan a los vídeos musicales de Chris Cunningham para Aphex Twin), “Blonde” se siente como más como una pesadilla, que como un biopic canónico. Vamos a ver a la pequeña Norma Jeane (una estupenda Lily Fisher), ser la víctima de una madre infernal (Julianne Nicholson excelente como siempre), para luego crecer y buscar al padre que nunca tuvo.

Así encuentra en el camino a una serie de monstruos. Primero está el Sr. Z, inspirado en Darryl F. Zanuck (David Warshofsky), quien prácticamente la viola en su oficina. Cass Chaplin (Xavier Samuel) y Eddy Robinson Jr. (Evan Williams) son los hijos de dos grandes leyendas del celuloide, tan lastimados e ignorados como ella, quienes no saben si usar o amar a Marilyn. Luego se presenta en la vida de Marilyn un exatleta, inspirado en la leyenda del beisbol Joe Di Maggio (Bobby Cannavale), que se casa con ella como si fuera un trofeo, para luego golpearla brutalmente por haber mostrado su cuerpo en público.

Después aparece el dramaturgo (Adrien Brody), inspirado en Norman Mailer, quien la subvalora y la utiliza como el reemplazo de un antiguo amor y que no es capaz de pensar en ella como una persona que siente y que piensa. Por último, tenemos al presidente (Caspar Phillipson), inspirado en John F. Kennedy. En la escena más incómoda de la película (y hay muchas, por cierto), Marilyn es obligada a hacerle una felación al presidente, mientras este habla por teléfono.

Mi 9 de calificación a “Blonde”, que es una película triste y dolorosa. Pero definitivamente, es el trabajo de un genio del cine y es la cinta que confirma el gran talento de Ana de Armas como actriz. Es toda una fortuna que ella esté viviendo su ascenso a la fama en un momento en que los tiempos están cambiando e historias como la de la Marilyn de Dominik ya son (o deben ser) cosas del pasado, las cuales no debemos olvidar para no repetirlas.

“Blonde” va de lo soberbio a lo vergonzoso, de las sutilezas a los trazos gruesos, pero no se trata de una falla, sino más bien de una apuesta, una provocación: Dominik parece querer poner la tolerancia del espectador al límite durante ciento sesenta y siete minutos. ¿Cuánto se puede soportar de esta película? ¿Cuánto soportó la propia Marilyn en su vida hasta apagarse definitivamente? Con sus constantes cambios de formato y sus virajes de blanco y negro a color, el filme se acerca más a la experiencia deportiva que al cine: una carrera de resistencia.

Lejos de los biopics que transitan rutinariamente datos enciclopédicos y a la vez lejos también de aquellas biografías que pretenden sintetizar en un episodio toda una vida. “Blonde” es ambiciosa, pretensiosa, recorre los datos biográficos -sí-, presenta un conflicto psicológico que sintetiza al personaje -sí-, pero mezcla todo eso con una apuesta audiovisual cercana al pastiche, con algunos pasajes que hacen recordar al bodoque de la estupenda película “El árbol de la vida” (2011) del director Terrence Malick y con atmósferas que acercan el relato al cine de terror.