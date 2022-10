Decidió internarse para superar duelo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (Agencias)

La actriz Minnie West, hija de la fallecida diseñadora Amparo Serrano, decidió internarse en un hospital psiquiátrico como “último recurso” para enfrentar el estado emocional que sufre desde que su madre murió.

La joven de 29 años admitió, en su cuenta de Instagram, que necesita ayuda profesional para sobrellevar su proceso de duelo e hizo énfasis en la importancia de tener una buena salud mental.

“Hoy, algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días. A algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental”, escribió.

Minnie acompañó su comentario con dos fotografías en las que se le ve previo a su ingreso al centro de rehabilitación emocional, en una de ellas abrazada a su pareja, Nacho Peregrín, hermano de la famosa cantante Belinda.

“Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda. Yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola”, añadió la también modelo. Famosos como Sandra Echeverría, Aislinn Derbez, Ana Bárbara, Angelique Boyer, Isabel Lascurain y Mane de la Parra, entre otros, le mostraron su total apoyo.

Tras la repentina e inesperada muerte de Amparín Serrano, como le llamaban sus amigos, ocurrida el 12 de agosto pasado, sus familiares y en especial su hija Minnie West, han dejado testimonio del profundo dolor que invadió sus vidas debido a la irreparable pérdida.