Pese a diferencias con CDV, Tamaulipas no estuvo en desamparo: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que pese a la nula coordinación y a las diferencias políticas con el anterior Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, la Administración Federal no dejó “en desamparo” a los pobladores de dicha entidad.

Desde Ciudad Victoria, en Tamaulipas, López Obrador aseveró que su Gobierno siempre ha cumplido su compromiso de servir a los tamaulipecos.

“Hemos cumplido nuestro compromiso con el estado aun cuando no había coordinación y con diferencias políticas nunca dejamos en situación de desamparo a los tamaulipecos. Aunque no venía como voy a Oaxaca, de todas maneras se estaba atendiendo”.

En cuanto a las presuntas deudas que habría dejado la Administración de García Cabeza de Vaca, el mandatario mexicano detalló que su Administración ayudará al Gobierno de Américo Villarreal para cerrar bien el año en lo que a presupuesto se refiere.

“Vamos a ayudar al doctor (gobernador Américo Villarreal) para que este fin de año, a pesar de las deudas, no deje de pagar a los trabajadores al servicio del estado. Si es necesario le vamos a adelantar participaciones, para que no falte el presupuesto, sobre todo que se tengan los sueldos de los trabajadores, los aguinaldos, que pueda cerrar bien el año, que no tenga ninguna preocupación. Es un compromiso”, dijo.

“Me acompañó el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo de Botton, y ya llegamos a ese acuerdo, para que se dé tranquilidad a los trabajadores al servicio del estado, que tengan seguro, que no les va a faltar su sueldo y su aguinaldo, y se va a cerrar bien el año”, agregó.

El gobernador Américo Villarreal adujo que la anterior Administración estatal dejó deudas; sin embargo, no dijo a cuánto asciende, aunque resaltó el apoyo del gobierno de López Obrador.

“Tenemos todo el respaldo del Gobierno federal para solventar esto. No hay duda que saldremos adelante”, explicó.

Con información de: lopezdoriga.com