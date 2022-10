Presenta AMLO plan de apoyo a Tamaulipas y Américo Villarreal

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Como no pasaba hacía hace más de dos años, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegó a Tamaulipas.

En la capital, Ciudad Victoria, presentó el Plan de Apoyo al estado, brindó todo el apoyo del Gobierno Federal al gobernador entrante, Américo Villarreal, quién expuso una serie de proyectos para el desarrollo de un Tamaulipas moderno, y con quien dijo el presidente, Tamaulipas tiene un gobernador honesto, como no le sucedía a esta entidad hace años.

“Escuchar también el planteamiento del gobierno de Américo, además de ser el doctor Américo, un hombre íntegro, honesto tenga una visión clara sobre el desarrollo del estado, esto va a ayudar mucho es la honestidad, creo que a Tamaulipas, y al país le fue mal porque imperaba la corrupción, si se acaba con ese mal, con esa peste, desde luego que se sale adelante, eso no lo entendieron y lo aplicaron durante décadas los gobernantes en nuestro país”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mexicano recordó que en Tamaulipas se dio el nivel de participación más alto de todas las entidades que tuvieron renovación de gobernador recientemente, señaló que la ciudadanía optó por un cambio, y ahora esa decisión debe ser correspondida y se refuerza la aplicación de todos los programas sociales, y también respaldó los proyectos propuestos por el gobernador, entre ellos se cuenta la modernización de las aduanas, de los puertos, la atracción de inversiones, el desarrollo de proyectos turísticos, y la transformación del miedo por causas de inseguridad por el orgullo de ser tamaulipecos.

“Vamos a apoyar al pueblo en todo, lo hemos hecho aún en situaciones de dificultad, porque independientemente de las diferencias partidistas, o políticas, tenemos que atender a la gente, atender al pueblo y lo hemos hecho en circunstancias difíciles, y yo creo que ha quedado de manifiesto los resultados, desde que llegamos al gobierno estamos atendiendo el pueblo de Tamaulipas, vamos ahora, desde luego, a intensificar todas las acciones del gobierno federal, son mejores las condiciones, hay condiciones inmejorables para sacar a Tamaulipas adelante”, dijo el presidente López Obrador.

Cada uno de los secretarios de Estado a su vez expusieron propuestas concretas para impulsar el desarrollo económico, social, y de seguridad, entre otros.

El Gobernador tamaulipeco reveló que recibió finanzas con déficit del anterior gobierno, señaló que no tienen recursos para la compra de medicamentos ni de insumos para la salud.

Se confirmó que en Nuevo Laredo será construida la sede de la Agencia Nacional de Aduanas, que serán modernizados los puertos de Altamira, de Tampico y de Matamoros.

Se incluirá también a Tamaulipas en todos los proyectos de impulso turístico, se desarrollará un programa especial de protección a migrantes, y se propuso realizar acciones para agendar una reunión del gobernador en Nueva York, Washington y Texas con autoridades de los Estados Unidos con el fin de atraer inversiones a la entidad.

En cuanto a seguridad, se reforzarán también las acciones y la presencia de las fuerzas armadas, así como de la Guardia Nacional especialmente en los municipios donde existe mayor población, y mayor actividad de organizaciones criminales.

“Veía yo en las prioridades de los presidentes municipales lo de quitar el miedo y garantizar el miedo a seguridad, tenemos también ese propósito, y celebro, y aplaudo que el doctor Américo no esté faltando, no ha fallado un día la reuniones de la mañana el gabinete de seguridad, eso es fundamental, lo que nosotros hacemos de seis a siete de la mañana, se replican en los estados, pero no van todos los gobernadores, la mayoría asiste, pero otros mandan a los secretarios de gobierno, son buenas, pero no es lo mismo que el gobernador, esto se tiene que personalizar porque es lo que más le importa a la gente en Tamaulipas, que haya paz, que haya seguridad, felicidades por estar asistiendo a estas reuniones diarias, ahí y de nuevo un reconocimiento sincero a todo el pueblo de Tamaulipas, decirles que van a contar con nosotros siempre, yo he venido a Tamaulipas como he estado en todo el país, pero no venía tanto a Tamaulipas, ahora si voy a venir más seguido”, sostuvo el presidente López Obrador.

El Presidente y el gobernador encabezarán este miércoles la reunión del gabinete Federal de Seguridad aquí mismo en Ciudad Victoria, y posteriormente la conferencia de prensa.

Con información de: noticieros.televisa.com