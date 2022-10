Famosas que superaron el cáncer

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (Agencias)

El 19 de octubre se celebra El Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada 12 mujeres enfrentará en su vida.

Esta fecha tiene el propósito de sensibilizar a la población para la detección temprana de esta enfermedad con el fin de mejorar el pronóstico y salvar vidas. Son varias las personalidades que han padecido esta enfermedad y que han conseguido salir victoriosas.

ADAMARI LÓPEZ

La conductora puertorriqueña se enfrentó al cáncer de mama en 2005, cuando tenía 33 años. En ese entonces, la conductora de televisión se sometió a un tratamiento de quimioterapias, una mastectomía parcial y varias cirugías reconstructivas.

DANIELA ROMO

La cantante fue diagnosticada con cáncer de mama a finales de 2011. “Fue en octubre cuando me diagnosticaron con cáncer de mama, y pues se vuelve una fecha significativa; afortunadamente fue temprano”, expresó en una entrevista con Mamás Latinas, en octubre de 2016.

ALICIA MACHADO

En enero de 2014, la también conductora confesó que enfrentó una batalla contra el cáncer de mama. La ex Miss Universo contó que fue diagnosticada en 2013: “En el mes de julio del año pasado me habían detectado unos problemas en los senos, que por grabar ‘La Madame’ me fui (demorando), el tratamiento no funcionó y estuve muy mala”, declaró en entrevista.

ALEJANDRA GUZMÁN

La cantante se sometió a una cirugía en 2007 para que le extirparan un tumor cancerígeno de un seno. El procedimiento se dio dos días después de que los médicos le dieran a conocer su diagnóstico.

BÁRBARA MORI

La actriz declaró en una entrevista para el programa “Hoy” que padeció cáncer de mama hace más de 14 años. “Tuve cáncer los 29 años, y cuando me dio cáncer lo primero que pensé, obviamente pensé en la muerte, también hubo un enojo en mí de decir: ‘¿por qué me está pasando esto?’”.

ANGÉLICA MARÍA

La actriz fue diagnosticada con cáncer de mama en 1997, sólo unos meses después del fallecimiento de su mamá por la misma enfermedad. En ese entonces, la llamada “Novia de México” dijo que sintió miedo, pero el hecho de pensar en su hija, la también actriz Angélica Vale, le dio fuerzas.

MARTA GUZMÁN

La cantante dio a conocer que le habían detectado cáncer de mama y que de inmediato se había sometido a quimioterapias, las cuales ocasionaron la caída de su cabello. La conductora comenzó a usar pelucas, pero en ocasiones mostró cómo lucía sin ellas, además que con esto lanzó un mensaje para todas las mujeres que al igual que ella estaban atravesando este momento.

PATRICIA REYES ESPÍNDOLA

La primera actriz reveló que le habían detectado cáncer de mama en 2012, tras pasar por el tratamiento contra esta enfermedad, la actriz se recuperó y en 2015 publicó su libro “La vuelta da muchas vidas” en donde cuenta todo lo que vivió mientras luchaba contra este padecimiento.

KYLIE MINOGUE

La cantante australiana demostró una gran valentía frente a la enfermedad. La estrella del pop anunció en 2005, en medio de su gira mundial, que padecía cáncer de mama. Por ello, tuvo que cancelar todos sus compromisos profesionales para poder someterse a una mastectomía parcial. Con todo, un año después la cantante anunció que lo había superado.