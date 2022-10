Gobierno debe operar solo con el personal indispensable: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Orador, presidente de México, aseveró que el Gobierno Federal tiene que operar solo con el personal indispensable, y arremetió contra Administraciones del pasado por hacer crecer el aparato burocrático en el país.

López Obrador arremetió contra los organismos autónomos, de los cuales detalló que representaban un segundo Gobierno, que impedían con su burocracia hacer llegar al pueblo los recursos que le pertenecen.

“El Gobierno tiene que operar con poco personal, con lo indispensable, porque uno de los problemas durante mucho tiempo, y sobre todo en el periodo neoliberal, es que creció demasiado el aparato burocrático“, dijo.

“Incluso se hizo otro Gobierno, habían dos, con las llamadas instituciones autónomas, habían comisiones de derechos humanos en casi todas las secretarías. Existe la Cofetel, y existe Comunicaciones y Transportes; existen como 10 instituciones independientes entre comillas en todo el sector energético, y existe Pemex, CFE y Energía”, explicó.

“¿Qué sucedía? Duplicidades pero además el presupuesto se quedaba en el propio Gobierno, estaba ensimismado y no le llegaba el presupuesto a la gente, todo era para mantener el aparato burocrático”, agregó.

El jefe del Ejecutivo federal apuntó que ser funcionario público no es para cualquier persona, para lo cual se debe tener “mística” y emoción social” para servir a la ciudadanía. Incluso crítico a quienes se van a su casa a la hora en que termina su horario laboral.

“Sí, que no falte lo indispensable y que haya mucha mística en el servidor público, porque no es cualquier trabajo, es servir y hay que tener vocación para eso, emoción social, sentirse muy satisfecho de lo que se está haciendo. No es ‘ya llegó a hora en que me tengo que ir’, eso no,”, indicó.

“¿Por qué estamos rescatando a Pemex, a la CFE?, por los trabajadores, por su entrega, por su mística; estamos rescatando a estas empresas públicas por los trabajadores y por los técnicos, porque están entusiasmados”, puntualizó.

Con información de: lopezdoriga.com