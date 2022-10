Le quitaron un tumor cancerígeno

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (Agencias)

La cantante Yuri reveló que hace unos meses, en una revisión médica, le encontraron un tumor en el apéndice que era cancerígeno. La noticia alarmó a sus fans, pero ella se encargó de calmarlos.

En entrevista exclusiva con María Luisa Valdés Doria, Yuri contó que gracias a que se realizó una revisión de la disautonomía, le hallaron un tumor en el apéndice, el cual de inmediato analizaron y desgraciadamente era cancerígeno.

Ante el hallazgo, de inmediato la sometieron a una operación para quitarle el tumor y así poder estar bien de salud. “Fíjate Maguicha que el doctor me revisó todos mis órganos y de repente encontró una bola que no le gustó nada”, dijo.

“Le habló a mi esposo e inmediatamente me operaron, gracias a Dios me quitaron todo, no necesité de quimioterapia, ni nada”, contó. Asimismo, explicó que en caso de que se hubiera esperado de más quizá hubiera tenido una metástasis.

“Pero eso sí, el doctor me dijo que, si me hubiera esperado más, se me hacía metástasis, lo detectaron a tiempo”, recalcó. Sobre el cáncer, la famosa dijo que es una enfermedad que ha estado presente en su familia.

“Mi hermana perdió un riñón por el cáncer, ni mamá, y ahora yo, entonces le doy gracias a Dios de que estoy viva. Libre de esa enfermedad que me detectaron a tiempo”, puntualizó.