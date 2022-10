Siguen casos covid-19 en dos dígitos: 11 este jueves

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Diego López Bernal.-

Aunque bajó en siete casos nuevos respecto a la jornada anterior, el covid-19 se mantiene por tercer día consecutivo con cifras de dos dígitos, al registrar este jueves 20 de octubre once más, en las últimas 24 horas.

Si bien la cantidad de contagios ha venido a la baja, en la presente semana acumula ya 43 casos, la cual inició el domingo con un alentador cero, siguió el lunes con dos y para el martes se regresó arriba de la decena, con 12, en tanto que ayer miércoles arrojó 18, la mayor cantidad en un solo día desde el 16 de octubre.

De esta manera, los once positivos de este jueves llevan el acumulado a lo largo de la pandemia del coronavirus en Tamaulipas a 178 mil 695, con 170 mil 520 recuperados y la cifra de decesos se mantiene en ocho mil 027 al no registrar este día.

En esta ocasión no hubo municipios con más de un par de nuevos casos; en Reynosa y Ciudad Madero se reportaron dos, en tanto que con uno se suman Nuevo Laredo, Mier, Matamoros, San Fernando, Victoria, El Mante y Tampico.

Asimismo, la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) no considera pertinente mover el semáforo epidemiológico, pues continúan en amarillo los mismos municipios, Reynosa, El Mante y Ciudad Madero, y en verde los 40 restantes, así como el indicador estatal.

El mensaje de las autoridades tampoco cambia en sus informes diarios al precisar que “la emergencia sanitaria no ha concluido y que el riesgo de contagio o de sufrir cuadros graves sigue presente”.

Por lo que “para evitar un rebrote de la enfermedad es fundamental que la población no baje la guardia y atienda las medidas de prevención ya conocidas y comprobadas, para inactivar el virus”, indicó la Secretaría de Salud del Estado.